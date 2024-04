„Samozřejmě toto počasí může hodně uškodit všemu, co máme na zahradách. Vše už je, bohužel předčasně asi o měsíc, v plném květu. Přízemní mrazíky a sníh mohou ovlivnit budoucí úrodu, vše může pomrznout,“ uvedl předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy Ludvík Pouza.

V květu byly jabloně, meruňky, před rozkvětem i některé druhy keřů, rododendrony a další. Nyní se tak zahrádkáři obávají, že nebudou jablka. „Obáváme se, aby toto počasí neohrozilo například úrodu jablek, která byla špatná už v loňskem roce,“ poznamenal Pouza.

V klidu dle jeho slov nejsou ani ohledně pěstování ve sklenících, kde si předpěstovávají různé sazenice. Musí tam kvůli nízkým teplotám přitápět. „Pravidelně sledujeme počasí, a kdo mohl, vše přikryl alespoň netkanou textilií, sundal květiny z oken a podobně,“ dodal Pouza.

Bohužel dle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nebude příznivější počasí ani v následujících dnech, spíše naopak. Teploty mají ještě více klesat, v některých místech v noci i pod nulu.

Lidé jsou počasím většinou zaskočeni. „Takové změny nepamatuji. Vím, že v dubnu úplně běžně sněžilo, byly mrazíky, ale že by předtím bylo jaro, téměř léto a pak se to takhle zvrtlo, to ne. Takže i já jsem začala už chystat zahrádku a teď mi nezbývá nic jiného než se modlit, aby mi z toho něco zbylo. Nejvíce se asi bojím o jablka, protože stromy už krásně kvetly, jestli to teď spálí mráz, tak máme po úrodě,“ řekla Deníku Pavlína Baumruková z Klatovska.