I přes deštivé počasí stálo na klatovském náměstí několik stánků převážně se sazenicemi, stromky, bylinkami a podobně. Zahrádkáři na možný prodej čekali jako na smilování. „Hodně jsme se těšili, přijdeme mezi lidi. Sice počasí příliš nevyšlo, takže jich moc nechodí, ale alespoň něco,“ uvedl klatovský zahradník Václav Vendelberger.

I jej poznamenala koronavirová pandemie. „Máme zahradnictví v zákazu vjezdu, takže k nám nikdo nejezdil a prodávat jsme nemohli. Až doteď nemáme žádné zakázky, je to hrozné. Teď tady prodáváme sadbu – salát, kedluben, květák, rajčata papriky, roubované okurky a podobně. Postupně toho bude zase více, protože jsme čekali, zda vůbec budeme moci prodávat,“ řekl Vendelberger a dodal, že opatření byla dle něj nesmyslná. „Velké markety jsou otevřené, je tam hlava na hlavě a venkovní trhy se nemohly konat? To nedává smysl, tady by byli lidé na vzduchu a určitě by jich nebylo tolik. Stejně tak už se měly dávno otevřít malé krámy. Ti lidé tam by si vše ohlídali. Do krámků se vejdou jeden dva lidé, víc nic. Všechny zisky z marketů jsou do zahraničí. A my jsme bez příjmů, sociální a zdravotní pojištění musíme platit pořád. To je likvidační, když jsme nemohli na trhy a vydělávat. Doufám, že nyní už to zůstane otevřené.“

Podobně to vidí i zákazníci. „Nechápu, proč nemohou být venkovní trhy. Vždyť tady nikdy nebyla hlava na hlavě jako je v obchoďácích, tam stojí lidé nalepení ve frontách na sobě, rozestupy dodržuje jen pár prvních. Všechno tohle kolem malých podnikatelů je nesmysl,“ řekl Martin Špaček z Klatov.