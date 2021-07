Výstavu pořádá hrad Švihov v rámci projektu Národního památkového ústavu, který je pro letošní rok nazván Rok osvícenské šlechty. „Výstava prezentuje osvícený vliv rodu Černínů na utváření krajiny chudenického panství na konci 18. století a v první polovině 19. století, představuje také osobnosti této doby, Jana Rudolfa Černína a Evžena Karla Černína. K vidění jsou i jejich osobní věci. Při procházení výstavou se návštěvník přenese v čase a octne se v osvícenecké pracovně a badatelně, dále se seznámí s historickými i soudobými studiemi a fotografiemi mapujícími proměny chudenické a švihovské krajiny v čase,“ uvedla autorka výstavy Barbora Křivohlavá.

Na výstavě jsou archiválie, které jsou uložené ve státním archivu v Třeboni a vystavovány jsou jejich kopie. Výstava nezapomíná ani na historii a vývoj chudenického panství, rozhlednu Bolfánek a arboretum Americká zahrada a přilehlých luk a stromořadí.

Současně s výstavou byla zpracována i kniha. „Původně být vydána vůbec neměla, ale tím, že bylo shromážděno mnoho materiálů a bylo nám líto dát vše jen na panely, protože víme, že návštěvníci si vše nestihne přečíst. Proto jsme se rozhodli udělat rozšířenější verzi panelů a vydat brožurku, která je k mání na hradě ve Švihově, na zámku v Chudenicích i na Bolfánku, ale jistě bude i v knihkupectvích,“ sdělila Křivohlavá.

Zahájení výstavy se zúčastnil i hrabě Karel Evžen Černín se svou chotí, který byl nadšen výstavou, stejně tak i knihou, kterou pokřtil. Pochválil všechny, kteří se starají o odkaz jeho předků. Jen v knize mu chybělo více informací o zámku Lázeň. „Patnáct let jsme bojovali o jeho navrácení. Když jsme tam přišli, tak byl zámek zdevastovaný, nebyla vidět jediná cestička. Vyvezli jsme tehdy 60 tun odpadu. Když jsme chtěli začít s opravami, tak přišel režisér Jiří Strach, že tam chce natáčet Vrásky z lásky, že takový deprimující dům není v celých Čechách,“ zavzpomínal hrabě, který se svou rodinou zámek užívá.

Mohl by se dočkat více informací v nové knize, která se už nyní plánuje. Ta by měla více zahrnovat i současnou dobu. „My jsme nyní nechtěli jít až úplně do současnosti, věnovali jsme se době osvícenství, končíme koncem 19. století, proto etapa zámku Lázeň byla zmíněna jen ve dvou větách. V dalším vydání bychom se tak mohli více roztáhnout do současnosti a věnovat se i zámku Lázeň,“ uzavřela Křivohlavá.