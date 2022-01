„Věnuji se shromažďování informací pátým rokem a moc se mi to líbí. I když to vypadá, že v dnešní době mají lidé menší zájem o akce, tak u nás skutečnost svědčí o opaku. Zde se stále něco děje. Ať už maminky uspořádají loučení s prázdninami, noc s Andersenem nebo podobné akce, tak je účast vždy veliká. Přijde zhruba třetina obce, což podle mě není málo,“ uvedla Koritschanová.

Poslední akcí bylo zpívání koled o Vánocích, která měla také velký úspěch.

Všechny události jsou zapsané na webu obce, a to včetně fotografií. Za tím stojí plno práce, kterou tomu paní Koritschanová ráda věnuje. Zapojila se do chodu obce s radostí. „Možná to zní zvláštně, ale i občanská povinnost, přesvědčení, že když já po obci něco chci, tak i já jí musím něco dát. Navíc jsem v luxusním postavení, jsem důchodkyně, čas na to mám a velmi mě to baví. Já jsem se během své profesní kariéry hodně angažovala v přátelství měst na mezinárodní úrovni, takže jsem vždy byla nějakým způsobem s lidmi ve styku,“ vysvětlila s tím, že neváhala, když jí tuto možnost starosta Zdeněk Kříž nabídl. Poprvé šlo o spolupráci při přípravě srazu rodáků. „Přišla jsem k tomu vlastně nečekaně a přesvědčily mě také olšanské maminky, které toho zde dělají pro děti opravdu hodně,“ dodala aktivní seniorka, která je v Olšanech chalupářkou.

Její ochotu oceňuje i starosta. „Měli jsme zde problém s železničním nadjezdem a ona nám pomohla. Byla to práce na tři čtvrtě roku, pomáhala s psaním dopisů na kraj, železnicím a podobně. Docílili jsme nakonec toho, že si most vzala do majetku Správa železnic. Za to paní Zuzaně patří obrovský dík,“ řekl starosta.