Začínali besídkou, teď dělají několikahodinovou show, kde řádí Krampusové

Jediným místem na Klatovsku, kde budou letos řádit Krampusové, budou Klatovy. Půjde již o pátý ročník a opět bude na co se těšit. Kdo by čekal, že se z klasické besídky za pár let vyklube velká několikahodinová show pro děti i dospělé.

Krampuslauf v Klatovech, 3. 12. 2022 | Video: Deník/Filip Nekola