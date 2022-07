Po pátečním koncertu Báry Basikové na Mouřenci přijde velmi pestrá sobota, kterou provede moderátor Jirka Bláha. Během dne se představí například německý heligonkář Anton Wühr, dámská country beatová kapela Medúzy nebo v 18.15 hodin Saxana Petra Černocká. „Budeme hrát většinu písniček, které ode mě zná moje generace. Ale i novější. Máme i repertoár pro děti, které mě znají jako Saxanu, dívku na koštěti,“ pozvala Černocká.

Chybět nebude ani sklářská královna a její opětovná korunovace, budou se počítat a fotit Aničky. „K vidění bude nový tanec Annínských žen, kterým za jejich úsilí a nadšení už dopředu tleskám. V neděli při poutní mši vzpomeneme na naše blízké a uctíme památku Eriky Hofmann. Jejími předky byli významní annínští skláři, pradědečkem Josef Eduard Schmid a dědečkem Franz Nowotny. Paní Erika se do Annína ráda vracela a svůj domov milovala. Letos v 96 letech zemřela,“ řekl Milota.

Hradlový most u Modravy je opět otevřen, voní modřínovým dřevem

Neděli bude patřit vzpomínce na Emila Kintzla. Vše začne v 17 hodin u křížku, který obnovil u mostu, a následně bude pokračovat při večerním koncertu na Mouřenci. „Každý rok jsme v létě zvali do kostela na Mouřenci pana Emila Kintzla. Možná také na tohoto velikého Šumaváka pořád myslíte. A vzpomínáte na hezké chvíle a rozhovory s ním. Tuto neděli na něj na Mouřenci vzpomeneme. Pozvali jsme jeho celoživotní oporu, paní Naďu a další členy rodiny. Pozvali jsme Jeňýčka Fischera, se kterým Emil Kintzl uchoval Šumavu v seriálech a knihách a pozvali jsme i písničkáře Miroslava Palečka, jenž před časem natočil "Ježkárny", písně Jaroslava Ježka, které měl i pan Kintzl rád. Zazpívat si spolu můžeme písně Život je jen náhoda a další. Zazní i zhudebněné básně Jaroslava Seiferta a pár hitů dua Paleček a Janík. Nedělním koncertem zakončíme VII. sklářskou anenskou pouť v Anníně a budeme moci říct "Díky vám, Emile!" Nebude to uplakaná tryzna, rozhodně to ale bude vzpomínka na příjemného, přátelského a rovného člověka,“ pozval Milota.