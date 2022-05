Hlavním cílem žáků ve věku od 12 do 15 let bude sestavit vesmírnou sondu, kterou následně vypustí do stratosféry. Pokud vše půjde dle jejich představ, získají fotografie dokazující zakřivení planety Země. Tím nejdůležitějším ale budou zážitky, z nichž budou žáci čerpat možná i po celý svůj život. „Investice do kvalitní, poutavé a dobrodružné výuky je investicí, která se dříve či později vyplatí celé společnosti. A právě proto se na ZŠ Blatenská snažíme, aby se naši žáci učili moderními způsoby. V posledních letech jsme intenzivně pracovali na implementaci digitálních technologií do vyučovacích hodin – stojíme si totiž za tím, že škola by měla držet krok s dobou. A jelikož si u nás neklademe malé cíle, hodláme se nyní postavit výzvě, která sice bude znamenat jen malý krůček pro vědu, ale obrovský skok pro zúčastněné žáky,“ řekl Curko s tím, že jsou malou školou s omezenými prostředky, proto se rozhodli obrátit na širokou veřejnost s žádostí o finanční podporu. Podpořit vesmírný projekt žáků můžete na www.hithit.com/cs/project/10970/umoznete-zakum-zs-blatenska-dotknout-se-vesmiru. „Pokud nás budete chtít podpořit, mějte prosím na paměti, že náš projekt je nevýdělečný, čemuž odpovídají nabízené odměny,” dodal učitel.

