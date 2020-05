Do lavic usedla v Klatovech zhruba polovina dětí prvního stupně. Vše se muselo řádně připravit dle daných nařízení. Kromě organizace musely být třídy vybaveny papírovými ručníky a dezinfekcemi. „Nejprve jsme podle přihlášek zjistili, že se nám do školy vrátí 52 procent dětí. Žáky jsme rozdělili do osmnácti skupin po patnácti. Museli jsme nastavit různé časy příchodů skupin jednotlivými vchody. Začali jsme přebírat děti v 7.35 a skončili v 8 hodin. Skupiny mají různě časově rozdělené přestávky, aby je neměly najednou. Stejně tak chodí s časovým rozestupem do školní jídelny, kde máme tři sektory,“ řekl ředitel Základní školy v Tolstého ulici Vítězslav Šklebený.

Kantorů prý měli dostatek. Ze začátku měli jen obavy, jak dlouho budou děti zůstávat ve škole. Nyní mají nejpozdější odchod v 15.30 hodin, ale jde jen o jedince. Většina odchází po obědě.

Ve třídě i se dvěma dětmi

Stejná práce čekala i na učitele v základní škole v Lerchově ulici v Sušici, kam se vrátilo 190 dětí ze 410. Podařilo se jim rozdělit většinu dětí do svých tříd. „Někde jsme museli dvě tři děti přesunout jinam, ale podařilo se nám to zvládnout. Jen páté ročníky to mají trochu jinak,“ řekl ředitel školy Čestmír Kříž s tím, že neměli problém s kantory, nikdo se necítil být v ohrožené skupině, jen některé vychovatelky z družiny.

Nelogický jim ale přijde odpolední dohled nad dětmi ve skupinách. Nemohou je totiž spojovat, a tak musí být všechny učitelky přítomné až do odchodu všech dětí. „V některé skupině z patnácti dětí zůstanou dvě tři a ty nesmíme připojit k jiné skupině. To mi přijde nelogické, protože se pak stejně sejdou v kroužcích, na hřišti, kdekoliv. Kdyby se mohly alespoň dvě tři skupiny spojit, bylo by to mnohem lepší,“ řekl Kříž, který si momentálně neumí představit, že by se jim vrátil i druhý stupeň. Neměli by kam všechny skupiny dětí umístit.

Na mnohé kantory nyní čeká ještě náročnější práce, protože musejí zvládat výuku ve škole a pro děti, které se do lavic nevrátily, dělat on-line výuku a připravovat a zasílat úkoly.



Do klatovské školy už se těšil osmiletý Filip, ale hlavně na kamarády. „Nebaví mě nosit roušku, špatně se mi v ní dýchá. Už se mi ale stýskalo po kamarádech. Učení mě moc nechybělo, učila mě mamina,“ řekl malý žáček.

Štamgasti zářili štěstím

Možná ještě větší radost než školáci měli štamgasti, kteří se mohli vrátit do svých oblíbených restaurací a dát si pivo s kamarády. „Je to super, konečně jsem se dočkal. Tady mají nejlepší pivo,“ řekl pravidelný návštěvník restaurace Beránek v Klatovech, která mohla po dlouhé době opět otevřít.

Dlouhé to bylo i pro obsluhující. „Byla to hodně dlouhá pauza, už nám práce chyběla. Těšili jsme se na naše stálé zákazníky,“ řekl číšník Lukáš Olexik.



Stejné nadšení neskrývala ani parta seniorů, kteří zářili štěstím v restauraci U Radů. „Nemohli jsme se tohohle dne dočkat. Byl jsem celou dobu doma sám a neměl jsem si s kým popovídat a teď jsem se konečně mohli sejít s kamarády, popovídat a popít,“ řekl jeden ze štamgastů, který si po celou dobu ani neholil vousy, prý neměl důvod, když nikam nechodil.

„My jsme senioři a nemáme co na práci. Tak jsme se těšili, až se uvidíme, popijeme, na terase dáme cigárko,“ dodal další ze čtveřice.

Radost z otevření má ji provozovatel restaurace Ladislav Hošek. Prožívali náročné období. „Měli jsme tři měsíce zavřeno, byli jsme bez příjmů, bylo to o život a v podstatě ještě stále je. Otevřeli jsme až dnes poprvé. S otevřenou náručí vítáme každého, kdo u nás utratí nějakou korunu,“ řekl Deníku Hošek.

Během pauzy se pustili do různých oprav. „Malovali jsme terasu, restauraci, dělali jsme novou omítku, drobnou údržbu. To bylo ale za měsíc hotové a pak jsme jen čekali, až budeme moci otevřít. Naštěstí jsme nemuseli propouštět, ale bylo to na hraně. Uvítali jsme, že se rozvolňování urychlilo,“ dodal Hošek.