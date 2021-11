/FOTOGALERIE/ V kulturním domě v Klatovech se ve středu konala již tradiční akce Akademie řemesel, kterou pořádá Okresní hospodářská komora v Klatovech a tamní pobočka úřadu práce.

Akademie řemesel v Klatovech 2021. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Žáci základních škol tak měli možnost se inspirovat při výběru střední školy či učiliště. Na akci se prezentovaly školy z Plzeňského a Jihočeského kraje a žáci na vlastní oči viděli, co vše se na dané škole vyučuje a co vše studenti z dané školy dokáží například vyrobit. „Já už mám o škole celkem jasno, ale přišel jsem se podívat, kdyby se mi zalíbilo třeba něco jiného. Vzal jsem si nějaké prospekty a ještě si to projdu. Zaujala mě například vojenská škola,“ řekl jeden z žáků Petr Musil.