Žáci devátých tříd měli z čeho vybírat

Klatovy – Kulturní dům v Klatovech ve středu zaplnili zástupci a studenti středních škol a učilišť z Plzeňského kraje a ukázali, čím vším se jejich škola zabývá a co vyučuje.

Dělo se tak v rámci každoroční akce Akademie řemesel, kterou pořádá Okresní hospodářská komora Klatovy.

„Tuto akci pořádáme už asi dvacet let. V letošním roce se prezentovalo 27 škol a učilišť, což je o tři více, než vloni. Mám z toho velkou radost, protože je akce čím dál více populární. Přijíždějí sem žáci z devátých tří z celého okresu. Myslím si, že to má velký význam, protože vidí v praxi, co se na daných školách dělá. Studenti jim i leccos řeknou,“ sdělila předsedkyně představenstva Okresní hospodářské komory v Klatovech Zdeňka Vlčková.

Žákům se představení škol líbilo. „Je to lepší, než si o školách jen číst. Takhle vidím vše na živo a můžu se i zeptat, jak těžké učivo na škole je. Sám se rozhoduji o nějaké technické škole, tak jsem se zajímal hlavně o ně.

Kromě škol se akce účastnil i klatovský a německý úřad práce.