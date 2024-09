Řeč je o jednotce hasičů v Nýrsku, která se přihlásila do Ankety dobrovolní hasiči roku 2024 a byla vybrána v pětici nejlepších jednotek jih-západ Čech. Nyní je můžete podpořit svými hlasy a dostat je tak na stupně vítězů.

Jednotka z Nýrska JPO III se i letošním rokem zkusila přihlásit do ankety, kde se předloni umístila těsně pod stupni vítězů, a to na 4. místě v sekci jih-západ Čech. Loni byli o trochu méně úspěšní, jelikož nedostali tolik hlasů a byli na 5. místě. „Letos se jednotka zkusila opět přihlásit, a to s loňským zásahem u těžké dopravní nehody u viaduktu před Hodousicemi. U té jsme zasahovali od 5:46 a vrátili jsme se v 8:15 hodin. Nehoda vůbec při příjezdu nevypadala dobře, ale díky našim znalostem a taktéž odborné přípravě a pravidelným školením naši členové nehodu zvládli a zachránili život mladému řidiči,“ uvedl za JSDH Nýrsko David Václavovic.

Jednotka je zařazena v kategorii JPO III/1, což znamená, že vyjíždí k události do deseti minut od vyhlášení poplachu. I když jsou všichni pracující a mají své zaměstnání, tak zvládají vyjíždět v průměru mezi 4. až 6. minutou. Vloni jednotka vyjížděla k celkem 129 událostem různého typu, a to přímo v Nýrsku, ale i jeho okolí. Každou první sobotu v měsíci provádí údržbu techniky a agregátů, druhou sobotu v měsíci pak řidiči kondiční jízdy. Jednotka se pravidelně školí v dýchací technice, zdravovědě a taktéž ve vyprošťování z havarovaných vozidel, kde jsou především předurčeni na dopravní nehody. „Letos už jsme zasahovali u 98 událostí všeho druhu a především byl pro nás náročný měsíc srpen, kdy jsme vyjížděli každý den, a to i několikrát za den,“ poznamenal Václavovic.

Letos byli opět vybráni v sekci jih-západ Čech mezi pět nejlepších jednotek v této oblasti a nyní by potřebovali pomoc od těch, kteří je sledují a podporují a hlasovali pro jejich jednotku. „Budeme potřebovat co nejvíce vašich hlasů, abychom se i díky nim mohli umístit na lepším místě než v těch předchozích dvou letech,“ dodal Václavovic.

Hlasovat je možné do 20. října.