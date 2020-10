Daňka zamotaného do ohradníku nedaleko Štěpánovic u Klatov zachraňovali v neděli klatovští městští strážníci v spolupráci se štěpánovickým myslivcem a kolemjdoucími.

Záchrana daňka. | Video: Melanie Bílá

„Daněk by se sám nevymotal, buď by se utloukl nebo by pošel hlady a žízní. Šlo o odstřelový kus, takže jako myslivec jsem ho mohl zastřelit, ale myslel jsem spolu s ostatními jen na záchranu. Dali jsme na daňka deku, povalili ho a vystříhali. Poté nezraněný utekl do lesa,“ řekl Deníku štěpánovický myslivec a zároveň městský policista Zdeněk Bílý.