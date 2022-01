Tragická nehoda se stala v Plzni několik hodin po začátku nového roku. „Řidič, ročník 1983, jel s vozidlem Audi A6 jel po vozovce ulice Tyršova směrem od ulice Truhlářská na Prahu. Na křižovatce odbočil do ulice U Prazdroje, kde před domem číslo 6 vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Bohužel i přes veškerou snahu musel lékař záchranné služby konstatovat smrt řidiče. Ve věci byl nařízen odběr krve a soudní pitva. Okolnosti v šetření,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová

Výbuch v rodinném domě

K výbuchu pyrotechniky vyjížděla v pátek v podvečer policie, hasiči i záchranka do rodinného domu do Příchovic. „Na místě se nacházeli dva muži ve věku 34 a 35 let. Nadýchali téměř dvě promile alkoholu. Oba muže si následně převzali do péče záchranáři. Na místě se nacházela další nevybuchlá pyrotechnika, kterou si převzal pyrotechnik a odvezl ji k odborné likvidaci. Policisté se případem nadále zabývají a prověřují veškeré okolnosti,“ sdělila Raindlová s tím, že od 22 hodin na silvestra do 7 hodin ráno měli evidováno celkem 118 oznámení. Ve většině případů šlo o rušení nočního klidu a drobná narušení občanského soužití. Žádnou závažnou trestnou činnost neevidují.

Pád z výšky

Silvestrovské oslavy a vítání nového roku velmi zaměstnalo záchranáře. Během noci vyjížděli ke 100 případům událostí, po půlnoci k 50 událostem v celém kraji. „Nejčastější byly úrazy, kdy šlo o 27 událostí. Nejzávažnější byl pád z výše v Domažlicích, kde musela zasahovat letecká záchranná služba a 35letou ženu transportovat na emergency FN Lochotín. Dále jsme vyjížděli k popálení od pyrotechniky na Tachovsku, kde petarda zasáhla muže do obličeje, proto byl transportován na popáleninové centrum Praha Vinohrady. Noc se neobešla bez roztržek mezi lidmi, záchranáři spolu s policií vyjížděli celkem k deseti případům napadení. Letecká záchranná služba zasahovala během noci celkem dvakrát,“ informovala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Prvním zásahem roku hasičů byl požár vzrostlých tují v Mirošově. Škoda je 10 tisíc. Dále šestkrát hasiči vyjížděli k požáru kontejnerů.