Již v příštím týdnu začnou opravy komunikací v Klatovech. Lidé se tam budou muset připravit na omezení, která s nimi budou spojená.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Vít Šimánek

Od úterý 3. března jsou naplánovány práce v Zahradní ulici, v úseku od Karafiátové ulice k ulici Milady Horákové, kde se bude opravovat plynovod. Následovat bude rekonstrukce vodovodu a poté komunikace. Od dubna práce pokročí do obytné zóny v ulici Milady Horákové a nakonec do Mánesovy ulice. Hotovo na Domažlickém předměstí by mělo být v červnu.