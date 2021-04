Jelikož jde o centrum města, přineslo to změny v dopravě, které některé řidiče rozhodily.

„Zajel jsem do Pražské ulice, protože jsem potřeboval do Zlatnické, ale pak jsem moc nepochopil, kudy mohu vyjet ven. Zdá se mi to značení chaotické. Nakonec jsem se tedy vymotal, ale je to podle mě šílené. Vím, že je oprava nutná a rozhodně je vítaná, ale ty trasy se měly asi vymyslet jinak,“ řekl jeden z řidičů Václav Sedláček.

Nebyl jediným takovým řidičem. Někteří se chtěli dostat na náměstí, což je ale jednodušší před Plánickou nebo Vídeňskou ulici.

Z některých ulic se staly obousměrné, proto je potřeba sledovat značení. „Vjezd do západní zóny historického centra je z náměstí umožněn dopravní obsluze Balbínovou ulicí. Výjezd ze západní zóny je upraven podle postupu prací dopravním značením křižovatkami přes východní zónu do Plánické ulice. Pouze pro vozidla do 3,5 tuny je nově zřízen provizorní výjezd na náměstí z pěší zóny z Randovy ulice,“ uvedl vedoucí hospodářské odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Vjezd do východní zóny je možný Křížovou a Krameriovou ulicí, výjezd Pavlíkovo ulicí. „Po dobu stavby dojde ke změně organizace dopravy v obou zónách,“ poznamenal Kocfelda. Vzhledem k uzavření Pražské ulice nejezdí na náměstí ani městská hromadná doprava. Po dobu stavby jsou zřízeny náhradní autobusové zastávky v ulicích Podbranská (linky č. 1 a 2), Jiráskova (linka č. 4) a Plzeňská, u podchodu (linka č. 1). Práce v plném proudu jsou také na Rybníčkách.