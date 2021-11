Ke kontrolám zodpovědně přistoupili například v restauraci Beránek v Klatovech. „Nedá se nic dělat, nepříjemné je to pro všechny. Nikomu se nechce přijít do hospody s tím, že musí ukázat průkaz, že je zdravý. Virus je ale tady, opatření se zavedla, tak se tomu musíme přizpůsobit, respektovat vše, abychom se toho co nejdříve zbavili,“ řekl číšník Lukáš Olexik, který přiznal, že se obávají i úbytku hostů. „Každý z příchozích na to má svůj názor, ne každému se to líbí, dva hosté už dnes během první hodiny po otevření odešli. Uvidíme, jak to bude časem, ale nyní se bojíme, že bude chodit méně lidí,“ dodal číšník.

S opatřením souhlasí například Karel Syka z Klatov. „Je to nutné, já s tím souhlasím. Covid se rozšiřuje, nedá se nic dělat. Já jsem naočkovaný, nyní půjdu již na třetí dávku,“ řekl Syka.

S ním souhlasil i jeho kolega u stolu. „Nedá se s tím nic dělat. Musíme ty restrikce vydržet.“

NEPŘIŠLI ŠTAMGASTÉ

Toho, že bude chodit méně hostů, se bojí i v restauraci Zlatá Otava v Sušici, kde to pocítili hned první den. „Lidé, kteří nejsou očkovaní, tak nepřišli a nepřijdou, protože jsou proti očkování. A testy si také dělat nebudou. Obáváme se celkově, že o část hostů přijdeme,“ řekl provozovatel sušické restaurace Josef Bernad, který se netají tím, že opatření spojené s kontrolami odsuzuje. „Myslím si, že my nejsme oprávněni někoho kontrolovat. To může dělat policie. Navíc předložil papír, certifikát mi může kdokoliv kterýkoliv, jak já poznám, že je právě jeho. Pokud to není někdo ze štamgastů, které znám, tak to nepoznám. Vyžadovat po nich občanský průkaz nám podle mě nepřísluší,“ sdělil Bernad s tím, že nemá zatím problémy s hosty, potvrzení předkládají sami, protože vědí, že je to povinnost.

OBAVY LIDÍ

Opatření odsuzují i mnozí lidé. „Přijde mi to jako diskriminace. Říkalo se, že očkování je dobrovolné a teď vidíme, že pokud nebudou lidé naočkovaní, tak za chvíli nebudou moci nikam nebo si budou muset samo platit testy. Přijde mi to z tohohle pohledu jako nehoráznost. Osobně s tím problém nemám, protože jsem očkovaný, ale znám lidi, kteří jsou zásadně proti očkování. Ti budou asi izolovaní, protože si myslím, že je nic zkrátka nepřesvědčí,“ zhodnotil opatření Leoš Krátký z Klatov.

Při pohledu do restaurací bylo vidět, že během obědů, kdy bývalo jindy plno, přišlo méně hostů. Někteří si raději oběd objednali. „Máme vždy pauzu na oběd a někdy jsme to tak tak stíhali a nyní mám obavy, když budou číšníci ještě kontrolovat, tak to potrvá ještě déle, tak jsme si radši objednali jídlo do práce a uvidíme, někde to riskneme,“ podělila se o obavy Vendula Suchá.