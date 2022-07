„Očkování čtvrtou dávkou započneme dle provozní doby očkovacího centra, a to tuto středu,“ uvedla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. Očkovací centrum FN na Borech bude v červenci a v srpnu otevřené ve středu a čtvrtek od 7 do 12 hodin, v pátek ještě od 13 do 15 hodin.

„Krajské nemocnice nyní čekají na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, kde budou popsány podmínky pro podávání posilujících dávek. Na základě tohoto rozhodnutí je začneme v průběhu týdne podávat,“ řekl mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška. Nemocnice v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a Stodu evidují už nyní dotazy desítek lidí, kteří se informují na možnost očkování čtvrtou protikoronavirovou dávkou. Vakcín je na všech místech regionu dostatek.

Most v Liticích se dočká rozsáhlé opravy

Podle ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni Michala Bartoše by KHS uvítala zapojení praktických lékařů, což se zatím rozbíhá pomalu. „První kroky zájemce o očkování by měly vést k praktikovi, který zná nejlépe jeho zdravotní stav a je schopen vše fundovaně posoudit,“ uvedl dále Bartoš.

Zájem o čtvrtou dávku vyhodnotí KHS až na konci letních prázdnin. „Hodně lidí tu není a řada z nich to odkládá až po skončení prázdnin, na začátek školního roku a podobně,“ řekl Bartoš. V prvních dnech očekává jen pár jedinců, kteří se budou cítit ohroženi, ale velký zájem nepředpokládá.

V kraji potvrdily testy za uplynulý týden do neděle 535 lidí nakažených covidem, což je o 92 % více než v předchozím týdnu. Počty nakažených rostou už několik týdnů v celé republice. Za nárůstem jsou nakažlivější submutace BA.4 a BA.5 varianty omikron.

Koupaliště na Plzeňsku letos mírně podražila