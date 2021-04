O výstavbě poblíž Rákosníčkova hřiště se mluví již od počátku roku 2019. Kromě objektu zmizí také kotelna mezi panelovými domy v Cibulkově ulici.

Zájem stavební firmy Stafin na výstavbu byl projednán na prosincovém zasedání zastupitelstva. „Jde o výstavbu na nároží v Podhůrecké ulici. Navíc plánují také, aby se bývalá budova sloužící tepelnému hospodářství proměnila v ucelenou zástavbu mezi okolními panelovými domy. Součástí záměru, který byl diskutován prakticky po celý rok a prošel posouzením architektů i stavební komise města, je vybudování přilehlého parkovacího stání ve dvou patrech. Neměl by tak být problém s tím, že tam přibydou byty, všichni by měli nalézt na své vozy i parkovací místo,“ sdělil tehdy starosta Rudolf Salvetr.

Nyní tak mohou lidé sledovat, jak postupně mizí ostuda Podhůrčí.

Kdy se ale začne stavět, ještě není jasné. „V současné době čekáme na stavební povolení, které bychom měli získat do léta,“ sdělil za společnost Stafin jednatel Lukáš Nový.

Po získání stavebního povolení firma také představí jasné plány, co na místě vznikne. Dle plánů by mělo jít o více než 80 bytů a dvoupodlažní parkovací stání by mělo disponovat téměř 140 parkovacími místy.

Někteří obyvatelé se proti výstavbě ohrazují, že zabere další zelenou plochu, jiní ji vítají – především parkovací dům.

„Bývalo tady pěkné hřiště pro děti, teď se tady bude stavět další panelák. Za chvíli budeme mít sídliště samý beton a žádnou zeleň,“ postěžoval si jeden za tamních obyvatel.

Opačný názor má Jan Král. „Je vidět, že je o byty v Klatovech zájem, když se budou stavět další. Nedávno byly postaveny v Čechově ulici a zřejmě to nestačilo. Je přece dobře, že lidé z Klatov neutíkají. A určitě je super řešení i parkovací dům, nebudou tady stát alespoň auta všude možně. Podhůrčí je krásné sídliště a navíc se každý rok nějaká jeho část opravuje, takže si myslím, že i o tyto nové byty pak bude zájem,“ řekl Král.