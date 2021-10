Návštěvníky mohlo tentokrát potěšit, že nemuseli na oblíbené pochoutky stát dlouhou frontu, jak tomu bývalo v předešlých letech. Lidé tentokrát přicházeli průběžně a tak se na každého dostalo mnohem dříve. Jitrnice, jelita, tlačenku, polévku a další výrobky si lidé nakupovali domů a někteří si nenechali ujít ani posezení přímo na akci.

Jediné, co některým příchozím tentokrát chybělo, byla podívaná na porcování prasete. O to byli diváci letos ochuzeni. "Bylo to takové zpestření a mnohé lidi to zajímalo. A k zabijačkovým hodům to patří. Škoda, že to letos není," uvedla návštěvnice Sabina Navrátilová.

Zabijačkové hody byly spojené s farmářským trhem, takže bylo možné si zakoupit i různé domácí výrobky, pochutiny i výzdobu. Kromě toho byly představeny vítězné výrobky soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.