Muž podle obžaloby matku pětileté holčičky bil často poté, co mu vyčítala hru na automatech, nebo sám bezdůvodně vyvolal hádku. Švihal ji kabelem od telefonu, mlátil ji do obličeje, dával tzv. hlavičky, které byly někdy tak razantní, že upadla na zem, škrtil ji, vulgárně nadával. Žena modřiny maskovala makeupem, směla jít ven jen s ním, zakazoval jí kupovat si věci pro sebe, chtěl o všem rozhodovat. „Škrtil mě a napadal. Klekl mi i na břicho a křičel, ať potratím,“ vypověděla u soudu družka Miroslava K. „Ze začátku byl hodný, ale pak mě škrtil, nadával mi, hlavně když neměl peníze na cigarety. Hádali jsme se dvakrát i třikrát týdně, dával mi facky, házel po mně hrníčky. Snažil se mi rozkazovat, co mám dělat s penězi. Napadal mě vždy doma, pak když jsme bydleli na Klatovsku, tak spíše venku, protože doma byl můj tatínek,“ vypověděla žena.

Vše mělo vyvrcholit tím, že ji povalil na zem, klekl jí na břicho a řekl: „Svině jedna, už potrať.“ „Škrtil mě a snažil se mě kopnout do břicha, ale to jsem bránila rukou. Pak křičel, že celou moji rodinu postřílí,“ uvedla mladá žena.

Jelikož se žena Miroslava K. bála, nevyhledala nikdy lékařskou pomoc.

Ukradl v baru peněženku a šel nakupovat, čtyřikrát zaplatit bezkontaktně

Podle znaleckého posudku poškozená trpěla úzkostí, poruchou spánku a obavou z opakovaného útoku. Nebyly u ní zaznamenány důvody ke zkreslování výpovědi či nepravdivé výpovědi. Její výpověď tak byla brána jako věrohodná.

Státní zástupkyně pro Miroslava K. navrhovala nepodmíněný trest v trvání 30 měsíců, jelikož byla jeho vina prokázána, a to s ohledem na výpovědi svědků. Obhájce však poukázal ve své obhajobě také na to, že některé skutky, které poškozená uváděla, se prokázaly jako nepravdivé. A také to, že ani lékařka družky, ke které během těhotenství docházela, nepotvrdila, že by byla zraněna. Nedomníval se tedy, že by šlo o týrání.

Soudce Jan Kasal uznal Miroslava K. vinným, že v blíže nezjištěné době od července 2019 do září 2019 na Sokolovsku družku opakovaně slovně a fyzicky napadal, škrtil ji, dával tzv. hlavičky a přitom jí vulgárně nadával. Poškozenou omezoval tím, že ji po útocích zakazoval chodit ven. Rovněž je vinný, že nejméně od února 2020 do 13. dubna 2020 po přestěhování na Klatovsko vyvolával hádky, poškozenou slovně i fyzicky napadal. Vše vyvrcholilo vyhrožováním, že všechny postřílí. „V příčinné souvislosti s jeho jednáním vznikla u poškozené přechodná duševní porucha, a to porucha přizpůsobení středně těžkého rázu projevující se zvýšenou úzkostí, obavami z opakovaného jednání, poruchami spánku, obavami ze střetu s obžalovaným. Miroslav K. spáchal pokračující přečin týrání osoby žijící ve společné domácnosti a odsuzuje se k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin,“ vyřkl rozsudek Kasal.

Muž podvodem uzavřel devět žádostí o úvěry, nyní spadla klec

Důvodem tohoto trestu bylo, že nešlo o dlouhodobé týrání, ale vždy o krátkodobé v řádech pár měsíců. Po prvním se družka od Miroslava K. odstěhovala, ale následně ho opět vzala zpět a týrání se opakovalo. Šlo tedy o dva skutky. Soudce měl také za to, že nepodmíněný trest by ničemu nepomohl, jelikož od zmiňovaného dubna už se obžalovaný nesnaží poškozenou kontaktovat. A daný trest je v těchto ohledech v nejvyšší možné míře.

Rozsudek není pravomocný.