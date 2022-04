Vyplývá to ze závěrečné zprávy, kterou zveřejnila Drážní inspekce. K nehodě došlo 4. srpna v 8:06 ve výhybně Radonice, kdy se srazil Západní expres Ex 351 z Mnichova do Prahy s osobním vlakem Os 7406 z Plzně do Domažlic. Oba vlaky se srazily čelně a vykolejily. Při nehodě zahynuli tři lidé, 56 bylo zraněno. Celková škoda dosáhla 178 milionů korun.