„Konalo se takové velké poděkování všem, kteří začali v době krize šít roušky pro lidi, kteří je potřebovali. Společně jsme udělali akci, kde zahrály tři kapely – Kolovanka, Chai a Mash. Vstup byl zdarma. Občerstvení prodávaly také dvě restaurace, které měly v době koronakrize zavřeno. Chtěli jsme jim tak dát možnost, aby si finanční situaci trochu vylepšily,“ uvedla jedna z pořadatelek Zuzana Taušková.

Do šití roušek a činností s tím spojených se tehdy zapojily zhruba tři stovky lidí. „Někteří dodali látky, další stříhali, šili, opravovali stroje, rozváželi. Jsem z akce nadšená, moc mi to připomnělo celou tu dobu krize, to krásné, jak se lidé dokázali semknout a táhnout za jeden provaz, ať už mezi sebou měli předtím jakékoliv vztahy. Všichni v danou chvíli byli jeden obrovský tým a bylo to nádherné. Mně osobně koronakrize možná víc dala, než vzala. Získala jsem spoustu přátel, zkušeností,“ neskrývala dojetí další z pořadatelek Radka Sudová.

Další duší akce byla Lenka Vyskočilová, která z části svého obchodu udělala sklad. „Poskytla jsem děvčatům prostor, aby bylo vše na jednom místě. Přes sklad prošlo zhruba 6500 roušek, což si myslím, že na tak malé město je obrovský úspěch. Ukázalo se, že v době zlých časů lidé dokážou držet při sobě,“ řekla Vyskočilová.

Koncerty si přišlo užít zhruba šest stovek lidí, mezi nimiž byli výrobci i příjemci roušek, ale i návštěvníci kempu a cyklisté projíždějící přes město.

„Myslím, že se vše povedlo. Přišlo hodně lidí, jsme nadšení. Ani jsme nečekali, že návštěvníků bude tolik. Všem, kdo se podíleli, patří velký dík,“ dodala Taušková.