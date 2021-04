Na ulici proti parkovacímu domu Klatovské nemocnice se sešlo několik lidí, kteří se přišli osobně podpořit zdravotníky Klatovské nemocnice, jimž čtvrteční večer patřil. Dobrovolnické centrum ADRA Klatovy se jim totiž po roce boje s koronavirem rozhodlo poděkovat a to promítnutím projekce. Na akci promluvila i hlavní sestra Klatovské nemocnice.

Poděkování zdravotníkům Klatovské nemocnice. | Foto: Deník/Daniela Loudová

"Nemocnice a její covidová lůžka jsou od podzimu prakticky pořád zaplněná a i když to v posledních dnech vypadá na zlepšení, tak vyhráno zdaleka ještě není. Sestřičky, lékaři i záchranáři už toho mají v uvozovkách plné kecky. A to nejmenší, co můžeme udělat, je, že jim poděkujeme a dáme tak najevo, že o jejich práci víme a vážíme si jí,” řekl dobrovolník klatovské Adry Roman Schavel, který přišel s nápadem promítnout vzkaz pro zdravotníky přímo na nemocnici. Jako provozovatel autokina má potřebnou techniku a důvod: „Několik podobných akcí se už v zemi konalo. A protože v poslední době bylo Klatovsko jedním z nejpostiženějších regionů, napadlo mě, že by se mohla podobná akce uspořádat i tady. A konečně budu moci zase využít promítací techniku, která v současné době bohužel nemá jiné praktické využití,“ doplnil Schavel.