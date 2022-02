Zdražování plánuje na památkách v Plzeňském kraji především Národní památkový ústav (NPÚ). „V souvislosti s prudkým nárůstem mandatorních výdajů za ceny energií, za služby spojené se zabezpečením objektů a návštěvnickým provozem a podobně nezbývá než v tomto roce mírně navýšit vstupné. To se v průměru zvedne o 30 korun, tedy přibližně o 15 %,“ uvedla mluvčí NPÚ Markéta Slabová.

I tak dle jejích slov výnosy ze vstupného nepokryjí všechny zvýšené náklady, ale přibližně jen jednu třetinu. Ale i přesto, že budou zdražovat, chtějí nadále pokračovat ve snižování vstupného pro děti a mládež. „V letošním roce bude vstupné pro tuto kategorii sníženo na 40 % základního vstupného, vloni dětské vstupné činilo 50 % ze základního vstupného. Také budeme poskytovat slevy na vstupné mladým do 24 let bez ohledu na to, zda jde o studenty či nikoliv,“ dodala Slabová.

S přílišnými změnami v této souvislosti nepočítá kastelán ve Velharticích Matěj Mejstřík. „V současné chvíli nemám signály o tom, že by se u nás měl nějak zásadně omezovat návštěvnický provoz, ale zatím čekáme na finální podobu rozpočtu na letošní rok a pak by mělo být zřejmé, zdali budeme moci zachovat stejný rozsah služeb, na které jsou návštěvníci zvykli. Ale pevně věřím, že tomu tak bude,“ řekl Mejstřík.

Ke zvýšení vstupného o desítky korun už v minulém roce přistoupili na zámku v Chudenicích, nyní to neplánují. „Vstupné se zdražovalo po sedmi letech, kdy se plné zvýšilo ze 100 na 120 Kč a snížené z 80 na 100 Kč, což jsou ceny stále dostupné. Nebudeme omezovat ani provoz zámku v sezoně a pokud to půjde, opět se pustíme do vánočního provozu, který byl pro nás ekonomický výhodný. Zisk pokryl zimní provozní náklady,“ sdělil kastelán zámku Ludvík Pouza.

Zatím o zdražování neuvažují na jednom z nejnavštěvovanějších hradů, na Kašperku. „Očekáváme výraznější zvýšení elektřiny. Uvidíme také, jaké ceny budou u našich dodavatelů zboží. Pokud ke zdražení přeci jen dojde, tak uvidíme v březnu. Teď památka „odpočívá“ a my jsme v rámci správy hradu zatím reakci na ceny neřešili,“ okomentoval situaci kastelán hradu Václav Kůs.