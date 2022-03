V Komenského ulici v Horažďovicích na úrovni sádek vjelo auto čelně do stromu. Dle následků ve vyšší rychlosti. Hasiči zajistili místo události a provedli protipožární opatření. „Řidič, ročník 1957, vozidla tovární značky Volkswagen T-Roc vlivem mikrospánku vyjel mimo pozemní komunikaci, kde narazil do stromu. Spolujezdkyně utrpěla zranění, se kterým byla převezena do lékařského zařízení. Dechová zkouška u řidiče negativní,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.