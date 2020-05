Pacienty ležící v nemocnici můžete na Klatovsku navštívit zatím jen v Sušici. Klatovská nemocnice a LDN v Horažďovicích zatím návštěvy stále zakazují.

Nemocnice Sušice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniela Loudová

Sušická nemocnice povolila, stejně jako jiné nemocnice, návštěvy od pondělí. Má to jistá pravidla. „Doba návštěv je omezena od pondělí do neděle od 14 do 16 hodin. Délka návštěvy je omezená na 30 minut s tím, že u jednoho pacienta mohou být maximálně dva návštěvníci. Na pokoji, kde je více pacientů, může být návštěva pouze u jednoho pacienta. Každý návštěvník při příchodu nahlásí návštěvu sestře na oddělení a podepíše prohlášení, že nemá příznaky covid-19,“ uvedl ředitel nemocnice Václav Rada.