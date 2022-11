Výstavu chystal profesor školy Milan Strnad. „Židovské transporty se konaly v listopadu 1942. Tato škola byla tehdy vybrána nacisty jako ideální místo pro shromaždiště transportů, protože byla velká a blízko nádraží. Během dvou transportů zde bylo soustředěno 1269 židovských spoluobčanů z celého obrlandrátu Klatovy, který byl územně daleko větší než Klatovsko, ale bylo tam i Domažlicko, Příbramsko, Plzeň-jih, proto je počet židovského obyvatelstva tak vysoký. Pouze 69 lidí z transportu přežilo,“ popsal smutnou událost profesor.

V Klatovech se schylovalo ke rvačce třiceti mladíků, nakonec zasáhla policie

Výstava má dvě části. V první v chodbě jsou informační panely, které jsou věnovány osudům některých židovských rodin, ale i samotných jednotlivců, kdy bohužel ale většina z nich nepřežila. Dále jsou k vidění protižidovská opatření, ukázky z regionálního tisku, který byl ostře protižidovsky zaměřený. Druhá část navozuje dvě zcela opačné situace. „Já jsem se snažil výstavu koncipovat tak, aby tam bylo vidět to hezké, čili byt židovské rodiny, ale pak pokračuje tím, co následovalo a to už hezké není. Je k vidění koncentrační tábor, vitríny, kde jsou originální dokumenty, telegramy, kdy v Klatovech povolávali židovské rodiny a byly transportovány v transportech Cd a Ce do Terezína a následně Osvětimi. Z čísel kolik lidí bylo odvezeno a kolik se vrátilo mrazí. Na výstavě je instalováno i sídlo gestapa, které bylo v Klatovech velice proslavené, samozřejmě špatnou stránkou,“ představil část výstavy Miloš Ryneš z Klubu 3. armády Klatovy, který ji instaloval.

Dotíral na WC na dívku, dostane maximálně pokutu

Výstavu je možné navštívit do poloviny prosince a veřejnosti je přístupná v rámci prohlídek 8., 15., 22., 29. 11. a 6. a 13. 12. od 15 do 17 hodin a 10. 11. a 8. 12. se konají od 17 hodin komentované prohlídky. „V rámci výstavy jsou připravené dvě přednášky 25. a 30. listopadu od 18 hodin, přímo v místech, kde docházelo ke shromažďování židovských obyvatel,“ pozval ředitel školy.

Při přednášce Různé tváře – stejný osud budou představeny některé konkrétní rodiny, které byly zařazeny do transportů a před 80 lety pobývaly v budově Živnostenské školy.