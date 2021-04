V obci teď vznikla petice. Její iniciátoři upozorňují na to, že zařízení není pro běžence vůbec určené. Zároveň se obávají, jak se bude situace dál vyvíjet.

Léčebna Medvědí Kámen je odloučeným pracovištěm výchovného ústavu v Hostouni. Její kapacita činí 16 klientů. Podle údajů z webových stránek jsou cílovou skupinou chlapci ve věku 16 až 19 let z celé ČR, kteří mají nařízenou ústavní výchovu, jsou závislí na drogách a mají poruchy chování. Navzdory tomu se do zařízení nedávno dostala pětice migrantů. Informaci potvrdil ředitel ústavu v Hostouni Radek Bošek. „Skutečně to není fáma. Mohu pouze říct, že se jednalo o běžence. Byli to nezletilí cizinci bez doprovodu, kteří už u nás nejsou,“ uvedl krátce. Další podrobnosti nechtěl sdělit a odkázal redakci na zřizovatele, jímž je ministerstvo školství.

Resort od středy neodpověděl na dotazy, proč se do zařízení migranti dostali ani zda se mění či rozšiřuje cílová skupina klientů. „Ministerstvo o situaci ví a s vedením ústavu i obce ji bude řešit,“ napsali včera zástupci tiskového odboru. Doplnili, že další informace budou moci podat v příštích dnech.

Podle domažlické policejní mluvčí Dagmar Brožové utekli cizinci ve dvou skupinách. Dva nezletilí uprchli už 21. března, minulé pondělí další tři. „Vyhlásili jsme po nich celostátní pátrání,“ dodala. Podle zjištění Deníku šlo o Afghánce. S ohledem na blízkost německých hranic je pravděpodobné, že zamířili právě do sousední země.

Rozčarování ze záležitosti neskrýval starosta Rybníku Jindřich Rejšek, jenž inicioval petici. „Hlavním problémem je, že zařízení slouží především pro léčbu drogově závislých, ne pro migranty. Navíc není pracoviště dostatečně zabezpečené, takže pokud sem přijdou další, zase můžou snadno utéct,“ zdůraznil.

Připomněl krádeže, kterých se uprchlí chovanci v obci dříve dopouštěli, i případ, kdy tři nezletilí plánovali vraždu vychovatele, za což byli odsouzeni. „Obyvatelé mají strach, který teď ještě zesílil. Nikdo z ministerstva nám nedal vědět,“ upozornil starosta Rybníku. Petici už tady podepsala zhruba stovka lidí ze 180. Přidávají se i obyvatelé okolních vesnic. „Je slušností, abychom o změně alespoň věděli. Nemáme nic proti běžencům, ale dávat je do zařízení pro drogově závislé není dobrý nápad,“ domnívá se starosta Mutěnína Čestmír Šlajs, který je členem petičního výboru. S jeho názorem souhlasí Václav Chval, který stojí v čele Drahotína. Dokument iniciátoři předají na ministerstvo školství i vnitra.