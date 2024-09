„Jednoznačně zastupitelstvo nechtělo přistoupit na dotační tituly, které by sloužily pouze k tomu, že by dům plnil pouze sociální funkci, ale chtěli, aby vzniklo bydlení, které budou moci využít ať už starší občané, protože ty byty jsou trošku menší, kdy nechtějí už udržovat svůj byt 3+1 nebo 4+1 a zároveň je to i příležitost pro začínající rodiny, které by v bytech 2+kk nebo 1+kk našly dostupné bydlení za příhodnou nájemní cenu,“ řekl starosta.

Výše nájemného je stanovena na 200 Kč/m2, která dle starostových slov vychází z poměrů Klatov a pohybuje se někde ve středu nájmů, které se ve městě platí.

Lidé se do bytů budou moci v nejbližší době stěhovat, i když to mělo být již dříve. Důvodem prodloužení byly změny v projektu kvůli lepšímu tepelnému zabezpečení v souladu se současnými normami.

Lidé vybudování bytů vítají, ale mělo by tak podle nich činit město ve větší míře. „Je to skvělé, že město nabízí nové byty. Ale podle mě to je to jen kapka v moři. Určitě by bylo lepší, kdyby takhle nabízelo bytů více. Staví tady jen soukromníci, kteří byty jen prodávají za vysoké ceny a ty si v dnešní době může dovolit jen málokdo. Kdyby bylo více nájemních bytů, bylo by to určitě lepší," řekl Klatovan Václav Krátký.

Také po dalším bývalém vojenském objektu vzniknou byty. Jde o bývalou vojenskou nemocnici, která je již srovnaná se zemí a připomínají ji už jen hromady suti. Dlouho chátrala a stále se čekalo, co s ní bude. Asi nikdo ale nečekal, že by byla srovnána se zemí. V roce 2017 bývalou vojenskou nemocnici koupil zájemce od Ministerstva obrany za zhruba sedm milionů korun. Soukromý investor má v dané lokalitě vybudovat cca sedm desítek kvalitních bytů různé velikosti včetně šesti bezbariérových.