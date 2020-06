Kvůli nemocné matce se rozhodla změnit povolání a být jí nablízku téměř každý den. Bývalá vedoucí Zoo veteriny v Klatovech se tento týden stala pečovatelkou v Domově Clementas v Janovicích nad Úhlavou. Tam se vedle dalších klientů stará o svou nemocnou 60letou matku, kterou provází zdravotní potíže již více než devět let.

„Je mi 38, vše jsem si promyslela, nebyl to unáhlený krok. Když jsem viděla, jak pečovatelky mamince po dlouhých letech pomohly, chtěla jsem být u toho. Pro mě byla naprosto šílená představa, že se o ní nemohu starat, “ vysvětluje dcera s tím, že v takový obrat ve zdravotním stavu její matky, nedoufala. „Nedá se to popsat. Změna je téměř stoprocentní. I když vím, že maminka už nikdy nebude jako dříve,“ vypráví se slzami v očích.

Její matka, Jana Urubková, bývala prý jako sluníčko, když přišla do místnosti, tak ji bylo všude plno. „Poslední čtyři roky už ale ani nechodila. Já jsem se o ni doma starat už nemohla, i když jsme to pět let dělala. Když ji převezli sanitkou jako lazara do Janovic, tak po třech týdnech přešla chodbu,“ vzpomíná.

Urubková je v janovickém domově pro seniory od února tohoto roku. Její dcera ji pak viděla jen jednou a následoval vládní zákaz návštěv. Komunikovala ale se zdravotnickým personálem, sledovala stream vysílání, sestřičky ji navíc často posílaly videa, kde viděla, jak se stav její matky zlepšuje ze dne na den. Když viděla video, na kterém její matka po čtyřech letech téměř sama přešla chodbu, přiznává, že plakala jako malé dítě a tehdy si prý uvědomila, že chce být u toho. „Mám skvělého manžela, který mě ve všem podporuje, bez něj bych to nezvládla,“ uvádí žena, která byla zvyklá být celý život obklopená zvířaty.

Matka byla zvyklá celý život tvrdě pracovat. Potom měla úraz kotníku a musela zůstat doma, tehdy se objevily první potíže. Přestala jíst, během krátké doby zhubla asi 30 kilogramů. Lékaři si nejprve mysleli, že jde o deprese způsobené změnou životního stylu, ale léky nezabíraly. Téměř ze dne na den se celé rodině změnil život. Následoval kolotoč různých vyšetření, cesty za specialisty, změny léků. Stres, nemoc, stres, sanitka, nemocnice, kapačky, naděje, částečné zlepšení, zklamání a tak pořád dokola dlouhé měsíce a roky. Urubková se musela přestěhovat za dcerou do Klatov. S diagnózou si nikdo nevěděl rady. Mezitím se ztrácela před očima, přestávala mluvit, blouznila, měla bludy, dostavily se změny povahy, často kolabovala. „Bylo to šílené, hrozné,“ shrnuje dcera.

Po dlouhé době se zjistilo, že za vše pravděpodobně může klíště a následná borelióza, kterou prodělala. Následné neurologické potíže napáchaly v těle Urubkové degenerativní a nenávratné změny, přesto její dcera věří, že spolu zažijí mnoho hezkých okamžiků. V janovickém domově pro klienty by ráda zřídila zookoutek.

Pavel Pechoušek