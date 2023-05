„Překvapuje mě, že se vietnamským obchodníkům vyplatí stále otevírat další a další obchody, a ještě tak velké. Vždyť v Klatovech je tolik hypermarketů. Obchod u letního kina je mega, je tam vše kromě potravin, ty teď zase otevřeli v Tyršovce. A to nemluvím o mnoha dalších službách, ať jde o nehty, kadeřnictví, restaurace a menší obchody s oblečením, večerky a další. Je to zvláštní, když mnoho obchodníků místních má potíže se udržet,“ nastínila svůj pohled na situaci Klatovanka Sabina Kolářová.

Další z větších prodejen byla otevřena v poslední době v Tyršově ulici, kde v minulosti býval obchod s potravinami, naposledy tam měla působiště firma Sulko.

Ráj pro fotografy, na Klatovsku měli možnost sledovat polární záři

Situaci sledují i další Klatované, kteří například Pražskou ulici nazývají „vietnamskou“ z toho důvodu, že je tam stále více provozoven v jejich gesci. Ale pokud by je lidé nevyhledávali, tak by se jim nedařilo vše udržet, jak soudí Klatovan Radek Malý. „Lidé k nim chodí, protože mají příznivější ceny, a i kvalita už není to, co bývala dříve, že to vezmete na sebe a ono se to po chvíli rozpadne. A co si budeme povídat, i ty značkové super věci se vyrábějí v Číně. A to, že mají sortiment mnohdy pestřejší a zároveň makají v podstatě každý den od rána do večera, to je jejich plus, asi to tak mají nastavené,“ zhodnotil Malý.

Trnem oku bývají vietnamští obchodníci místním podnikatelům, pro které jsou konkurencí. Ale všichni mají ve městě stejné podmínky, jak řekl i starosta Klatov Rudolf Salvetr. „Jediné, co chceme, je, aby všechny provozovny dodržovaly vše, co mají. To, co budou prodávat, je na nich a na lidech pak, kam oni budou chodit nakupovat,“ okomentoval starosta.

KVÍZ: Jaká byla letošní Rallye Šumava? Prověřte svoje znalosti

Jasný názor na to má i opozice. „Co se týče obsazování nebytových prostor v Klatovech obchodníky, respektive nájemci vietnamské národnosti, jsme přesvědčeni o tom, že není a ani nemůže být úkolem představitelů samosprávy vstupovat do soukromoprávních vztahů mezi majiteli nebytových prostor a jejich nájemci. Taktéž volné prostory v majetku města mají být poskytovány na základě jiných kritérií než rasy. To zde již bylo. Popravdě, Klatovy mají jiné problémy, než že zde chtějí podnikaví lidé pracovat,“ sdělil zastupitel Tomáš Nejdl.

Někteří Klatované to vidí i jako plus, že se vietnamským obchodníkům daří. „Tak alespoň zaplní objekty, které by jinak zely prázdnotou, a co si budeme povídat. Někde kupují celé domy a ty pak krásně opraví, viz Zlatnická ulice anebo na Domažlické, takže to je za mě plus. Přispívají i k lepšímu vzhledu města, což samozřejmě dělají i někteří místní podnikatelé, rozhodně těm nechci brát zásluhy,“ řekl Pavel Novotný.