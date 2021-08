Dle prvotních plánů měl být v levém přístavku sklad, v pravém místo toalet zázemí zaměstnanců. V místě skladových prostor a kotelny měly být nové toalety pro restauraci s větší kapacitou. Jako novinka pak bylo plánováno jedno veřejné WC oddělené od provozu restaurace. A právě tohle jediné z celým plánů zůstalo. „Návrh úpravy sociálního zařízení na Kolonádě připravil architekt Jakub Chvojka, který se Mercandinovým sadům věnuje dlouhodobě. Podle něj bude vybudována veřejná toaleta. Půjde o kabinu přístupnou jedním z původních, dnes zazděných vchodů v kolonádě. Toaleta navýší kapacitu stávajícího WC a zároveň bude sloužit i v době, kdy je provoz občerstvení uzavřen. Toaleta bude řešena bezbariérově. Stávající prostory občerstvení nebudou dotčeny,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Důvodem ústupu z původního plánu byla finanční náročnost, ale také to, že prioritou byly především veřejné toalety. „Máme vysoutěženou stavební firmu, akce bude provedena mimo hlavní sezonu provozu občerstvení na Kolonádě, konkrétně v zimě na přelomu letošního a příštího roku. Sloužit tak bude návštěvníkům parku v roce 2022,“ dodal Kříž.

Změnu vítá i nájemce restaurace Jan Prach, kterému původně hrozilo, že přijde o většinu skladu. „Jsem rád, že to takhle dopadlo, že nepřijdeme o velký sklad. Z mého pohledu je tato změna vítaná,“ řekl Prach.

Díky zachování skladů tak nebude muset nájemce razantně měnit nabídku občerstvení. za kterou tam lidé chodí. Jelikož by dle prvotního plánu přišel o sklady, neměl by kde uchovávat potřebné suroviny a nápoje.

VYSOKÁ NÁVŠTĚVNOST

Návštěvnost Mercandinových sadů v Klatovech po jejich obnově a rozšíření vyžití pro děti mnohonásobně stoupla. Podíl na tom má právě i pestrá nabídka občerstvení. „Chodím na Kolonádu ráda s dětmi. Mohou se tady vyběhat, já si posedím s kamarádkami, které sem také berou své děti. Je to super. A nabídka pití i jídla je zde skvělá. To, že tady přibude i další toaleta je určitě dobré. A především to, že se nebude zavírat stejně s restaurací, protože sem chodí lidé i jen tak na procházky večer,“ řekla Klatovanka Barbora Jandová.

Kromě setkávání maminek s dětmi se tam konají i různé akce, koncerty a nejednou si toto místo vybrali snoubenci pro svůj velký den.