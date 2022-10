Co nejrychleji se to ale snaží napravovat značkaři z Klubu českých turistů i lesní správci. Ke klubu se informace o chybějícím značení dostávají několika způsoby. „Trasy za prvé sami procházíme, například když jednou za tři roky obnovujeme stezky. Dále se nám ozývají sami turisté. Když zjistí, že chybí značení, ihned zatelefonují, nebo pošlou e-mail. Jdeme-li běžně na naše turistické akce a všimneme si, že někde značení není, pak se to co nejdříve snažíme opravit. Pokud v místě kácení zrovna probíhá, musíme počkat, až přestane,“ vysvětlil značkař z Klubu českých turistů Vladislav Sajdl, s tím že značku poté namalují na nejbližší strom, aby trasu zachovali. „Někde nám vychází vstříc lesníci, že nepokácí pařez hned nad zemí, abychom měli značku kam dát,“ dále uvedl.