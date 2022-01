„Mizí proto, že majitel dostal od stavebního úřadu demoliční povolení. Poslední roky tak postupně budovy mizí, tedy kromě těch, které jsou prohlášené za kulturní památku, což je červený domeček a bývalá administrativní budova. Vlastník představil několik projektů, co by tam mohlo být. Plánováno bylo obchodní centrum, z mého pohledu moderní a hezký projekt, dobře zpracovaný, ale část občanů byla proti tomu a dělali vše pro to, aby se to zablokovalo, takže to neprošlo,“ uvedl starosta Sušice Petr Mottl.