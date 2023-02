I když se o investicích pro letošní rok bude ještě jednat, jisté jsou i další akce. Mezi nimi je například instalace fotovoltaické elektrárny na budově základní školy v Tolstého ulici za zhruba 8,5 milionu korun, což je považováno za pilotní projekt. „V následujících letech bychom chtěli vybudovat obdobné elektrárny na dalších školách a školkách a také na budově v areálu sběrného dvora či na čističce odpadních vod,“ sdělil Chroust.

Město počítá i s opravami komunikací. Dostane se na Cibulkovu ulici, kde řidiči volají po opravě už hodně dlouho. Rekonstrukci podstoupí úsek od železničního viaduktu ke kruhové křižovatce na Podhůrecké ulici, počítá se s náklady cca 20 milionů korun. „V tomto roce bychom chtěli na opravy a údržby vynaložit minimálně 45 milionů korun, na komunikace, chodníky, veřejné osvětlení v rámci svých investic pak minimálně 25 milionů korun,“ poznamenal místostarosta.

Kromě toho je plánovaná také cyklostezka v Puškinově ulici ve směru na Horažďovice za zhruba sedm milionů korun a už začala rekonstrukce lávky v Domažlické ulici u kulturního domu za zhruba pět milionů korun. „Věříme, že budeme úspěšní v získání příspěvků a dotací. A budeme moci zahájit vybudování vodovodního přivaděče do Otína za cirka 10,5 milionu korun, dovybavit naše jednotky dobrovolných hasičů, kdy se nadějně jeví získání nových cisteren pro jednotky v Klatovech a Lubech či výstavba hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích. Projektů, které obsahuje investiční zásobník, je samozřejmě mnohem více, četné se týkají infrastruktury města. Poté, co zásobník projednáme se zastupiteli, zveřejníme jej i na webových stránkách města, abychom všichni měli představu, do čeho by město mělo a mohlo investovat,“ uzavřel Chroust.