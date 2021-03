Deník na návštěvěZdroj: Deník

"V tuhle chvíli máme rozeběhnutou stavbu z loňska, což je vodovodní přivaděč Dehtín – Švihov, jehož součástí je také položení datového kabelu. Obě dvě akce jsou dotovány i z rozpočtu Plzeňského kraje. Stavba bude dokončena během května kolaudací. Od května by tak měla proudit pitná voda z klatovského vodovodu přes Dehtín k nám do Švihova," uvedl starosta Švihova Václav Petrus.

Stavební ruchu bude i ve škole, která je zapojena do projektu Zlaté české ručičky, kdy budou s pomocí evropských dotacích opraveny odborné učebny, toalety a škola by měla také mít nově bezbariérový přístup.

Pokračovat se opět bude s plánovanou akcí rekonstrukce staré školy, kterou město získalo od zemědělského podniku před zhruba šesti lety. "Projektová dokumentace je rozpracovaná, v letošním roce bude dokončena a získáno stavební povolení. Museli jsme přerušit projektování, protože jsme se snažili dva roky získat pozemky od státu pod touto budovou. Dokud se tak nestalo, tak jsme nepokračovali v projektování. Za ty roky se ale situace vyvíjela a změnila. Plánovali jsme tam ordinace, ale mezitím nám skončila zubní lékařka a nejsme schopni získat novou. Ta tehdy viděla nadějně, že by do Švihova přišel manželský pár a mohly by být dvě zubní ordinace, ale nestalo se tak, takže nyní počítáme už jen s jednou," vysvětlil starosta s tím, že projekt neusnul, budou se snažit získat finanční podporu, protože půjde o projekt za zhruba dvacet milionů korun. Vzniknou tam ordinace, lékárna a v patře by mělo být sedm bytů. Počítají s pracemi v následujících dvou třech letech.

"Celkové investiční výdaje by měly být letos kolem 18 milionů korun. Škola má z toho na projekt osm milionů korun. Počítáme, že nám dotace přijdou letos nebo příští rok ve výši cca devět milionů korun," dodal Petrus.