„Chceme vybudovat nový rybník, na který zpracováváme dokumentaci. Měli bychom na něj získat sto procent dotace z ministerstva zemědělství. Dokončili jsme studii včetně geologických průzkumů, zda je možné rybník v místě udělat, což dopadlo dobře. Nyní už se tak pustíme do stavební dokumentace, abychom pak mohli začít s výstavbou. Rybník budeme dělat za účelem zadržování vody v krajině, vznikne tam i místo pro relaxaci obyvatel a procházky,“ uvedl starosta Mokrosuk Zdeněk Němec.

Kromě plánů s rybníkem zpracovávají stavební dokumentaci na chodníky při cestě na Hory Matky Boží, které by chtěla obec zrekonstruovat. Rádi by rovněž upravili náves čili prostranství před zámkem, který se nyní nově otevíral. „Pozemek nebyl obecní, ale nyní jsme se domluvili na prodeji a už jsme podepsali smlouvu. Rádi bychom prostor zrevitalizovali tak, aby to k zámku příslušelo. Záležet bude ale také na financích,“ sdělil starosta.

V plánu má též rekonstrukci vodního zdroje a napojení na elektriku, protože tam není dosud přívod. Další investicí by měla být úprava objektu bývalé prodejny, která je již zhruba sedm let nevyužívaná. „Udělali bychom tam malý kulturní dům, na což jsme si nechali udělat studii. Nemáme nyní prostory, kde by se daly dělat schůze, oslavy a podobně. Takže takový prostor tady potřebujeme, aby se lidé měli kde scházet,“ poznamenal Němec.

Vloni obec investovala do části místní komunikace v Lešišově, která vyšla na zhruba dva miliony korun, na což se podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Oprava byla v tomto místě již nutná, jelikož se vozovka propadala. Děti se předloni dočkaly v Mokrosukách hřiště s kolotočem, skluzavkou a dalšími prvky. „Děláme také lesní cesty. Vloni jsme udělali jednu směrem na Kolinec, letos na Hory Matky Boží. To většinou provádíme svépomocí nebo s pomocí místních firem. Kůrovec naše lesy příliš nepostihl, nebylo to u nás tak hrozné jako jinde, třeba u sousedního Kolince. Máme dobrého pana hajného, který se nám o lesy dobře stará, za což mu patří velký dík. V lesích také pomáhají myslivci, kteří dělají brigády. Začali pořádat i Poslední leče,“ dodal starosta s tím, že dalším velmi činným spolkem jsou hasiči, kteří se starají o kulturní dění v obci a pomoc při brigádách.