Bylo to takové trochu opožděné probuzení oproti zbytku světa, kde tento sport začal mnohem dřív. První automobilový závod v pohledu dnešních rallye byla Rallye Monte Carlo v roce 1911. Řada lidí si myslí, že rallye přišly na svět až s příchodem vozů WRC. Ne. Historie této krásné motoristické discipliny je mnohem starší.

Jsme v první polovině 60. let. Republikou občas projede nějaká větší mezinárodní rallye, ale také se rodí tu a tam místní soutěže s větším či menším ohlasem. Tak přišla na svět i Rallye Šumava. Bylo to ve správném čase šťastné setkání lidí zapálených pro věc, s chutí pracovat, znalých místní krajiny i cest a cestiček v ní, majících základní informace o rallye a to hlavní, chuť a odvahu zeptat se jinde a učit se od ostatních. Těch nebylo mnoho a zkušených ještě méně, ale dávala se jedna informace ke druhé a výsledkem byl start prvního ročníku Rallye Šumava 28. listopadu 1964.

ZAČÁTEK BYL NÁHODA

Premiéra „Šumavy“ vznikla vlastně náhodou, když byly na soutěž, původně určenou jen pro členy Pošumavského automotoklubu v Klatovech, pozvány posádky z celé republiky. A ejhle! Pozvaní nabídku přijali. Nastala starost, protože celá soutěž dostala úplně nový rozměr. Reagovali nejen funkcionáři „Ředitelského sboru“ (tenkrát nebylo ani ředitelství, natož organizační výbor), ale všichni, kteří byli nějakým způsobem vtaženi do dění. Byla tenkrát doba, že lidé na Šumavě i v Pošumaví měli svoji soutěž rádi a snažili se pomáhat, jak jen to šlo.

Velkým problémem se ukázala tvorba průvodce posádek po trati. Zkušenosti s jeho vzhledem nebyly ještě žádné a navíc nebyl k disposici tripmaster – pro neznalé přístroj, který v autě měří ujetou vzdálenost na přesnost deseti metrů (dnes možná ještě přesněji). Jako řešení se ukázala slepá mapa, kterou dostala každá posádka. Další problém. Některé posádky, zvyklé na klasický itinerář si s ní nevěděly rady a navíc, jak ji vytisknout? Jednalo se totiž o formát větší než jeden metr čtvereční. Nakonec vypomohli přátelé z konstrukční kanceláře v klatovské Škodovce (tehdy), kteří tisk po šichtě zmákli zadarmo na světlotisku – mladší a neznalí, nechte si vysvětlit slovo světlotisk.

Na start prvního ročníku v Klatovech se sjelo 31 posádek. Ve startovním poli byly zastoupeny škodovky, fiaty, wartburgy – prostě to, co jezdilo v té době po silnicích naší republiky.

Co se trati týká, byla poplatná trendu, který v automobilových soutěžích tenkrát vládl. Vedle častých časových kontrol hodně moc průjezdních kontrol a namísto rychlostních zkoušek takzvané zvláštní jízdní úseky. Úseky trati měřené na čas, které se jely za normálního provozu. Ty byly na trati čtyři, časových kontrol deset a průjezdních kontrol jedenáct.

A ještě jedna věc stojí za zmínku. Některá rallye objevila fenomén „Městské rychlostní zkoušky“. Dnes to napodobuje řada dalších, ale první „městská RZ“ u nás se jela už v roce 1964 v Klatovech, ulicemi mezi domy okolo hotelu Centrál.

První ročník Rallye Šumava vyhrál Karel Jílek se spolujezdcem Jiřím Hlaváčkem a s vozem Škoda Octavia TS. Startovali za tým Rudá hvězda Praha.

Zdroj: www.pamk.cz, Petr Bendl