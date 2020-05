Od pátku do neděle teklo v Klatovech pivo proudem. I když se slavnosti hudby a piva tentokrát nekonaly na parkovišti u kulturního domu, ale v areálu bikrosového závodiště, tak to na návštěvnosti neubralo.

Kluk porazil místostarostu

Návštěvníci mohli ochutnat několik směsici různých druhů piv od různých pivovarů, poslechnout si hudbu různých žánrů, ale také si mohli zasoutěžit. Jedna ze soutěží byla v pojídání knedlíků a zúčastnil se jí i místostarosta Klatov Jiří Štancl. Jeho soupeřem byl za BMX dráhu pan Milan. Když mezi ně na pódium přišel malý kluk, tak rozhodně nečekali, že je v závěru roznese na kopytech. V tříminutovém intervalu desetiletý Filip Kotyk snědl nejvíce knedlíků. „Byly dobré. Normálně jich sním tak šest, ale tyhle mi moc chutnaly, tak jsem si dal více. Mám velkou radost, že jsem vyhrál," řekl Deníku Filip.

Porážka místostarostu nezklamala, spíše překvapila. „Když jsme domlouvali s panem Mařákem organizaci slavností, tak mi říkal, že sem chce dostat soutěže, mimo jiné také v pití piva, jestli bych se nechtěl také zúčastnit. Já jsem mu řekl, že po třech pivech bych se soutěží skončil. Jeho napadla soutěž s ovocnými knedlíky, tak jsem se rád přihlásil. Knedlíky byly výborné. Hodně mě překvapil chlapec, do kterého to padalo tak, že jsem mu nestačil. Člověk by čekal, že děti se v tom budou hrabat, ale do něj to létalo," přiznal Štancl, který se svěřil, že už se žádné soutěže nezúčastní, protože už by to pro něj bylo nebezpečné.

Akce na jedničku

Pivařům i pivařkám se na slavnostech líbilo. „Je to tady super. Jsme rádi, že se pivní slavnosti nakonec nezrušily, že se organizace někdo ujal. Byla by to škoda. Myslím, že je to tady fajn. Pivo dobré, ženy hezké, pěkně hrají, co si více přát," řekl Deníku Petr Zahrádka z Klatov.

Umístění akce nevadilo ani většině lidí, kteří bydlí na sídlišti. „Myslím si, že je to akce, která ke Klatovům patří, a na tom, že se letos koná tady u nás nahoře, není nic špatného. Neřekl bych, že by šlo o nějaký hluk, který bychom nepřežili," uvedl Miloš Bělský.

S průběhem slavností byli spokojeni i organizátoři akce, kteří ji letos dělali poprvé. „Průběh akce byl bezproblémový. To, co jsme si s radnicí domluvil,i jsme dodrželi. Akci zajišťovalo dvanáct lidí ve věku od 50 do 60 let, ostřílení organizátoři, takže jsme na takové události zvyklí. Prodejci sami říkali, že takhle zajištěnou akci ještě neměli, včetně hlídání a všeho. Také spolupráce s panem Štanclem byla výborná, na co jsme si plácli, to radnice dodržela. Popud vyšel od nich, a i když jsme na to měli krátkou dobu, tak jsme to zvládli," zhodnotil organizátor akce Karel Mařák st.

Návštěvnost podle něj neměla chybu. „Odpoledne byla trochu volnější, ale ve večerních hodinách zde bylo narváno. S muzikou si přišel na své každý, kdo sem přišel," dodal Mařák.