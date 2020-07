/KOMENTÁŘ/ Navštívila jsem nově otevřené a opravené koupaliště v Janovicích nad Úhlavou.

Daniela Loudová | Foto: Deník

Rozdíl oproti tomu předešlému je opravdu znatelný, nyní se pyšní novými bazény i okolím. To, že je tam slaná voda, jsem už věděla, stalo se tak po Nýrsku druhým na Klatovsku, ale překvapilo mě, že je tam i wi-fi v celém areálu. Nevybavuji si, že by ji někde na Klatovsku nabízeli. Co na tuto novinku říkáte vy? Uvítali byste, aby byla tato služba dostupná na všech koupalištích?