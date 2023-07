Převzít štafetu po Emilu Kintzlovi se rozhodlo uskupení WeLoveŠumava a obnovilo křížek ve Ferdinandově údolí.

Nový křížek od WeLoveŠumava a jeho vysvěcení. | Foto: se svolením WeLoveŠumava

„Dělat věci s příběhem je to, co nás baví. Rozhodli jsme se vloni obnovit příběh jednoho kříže, který byl kdysi ve Ferdinandově údolí a před několika desítkami let ho tam našel pan Sýkora vyvrácený a zlomený. Dlouhé roky byl kříž schováván na zahradě pod hromadou kamenů, než se díky jeho synovi Jiřímu dostal k nám a my začali zjišťovat jeho příběh,“ řekl za WeLoveŠumava Richard Brož.

Vymýšleli, jak kříž zrekonstruují do původní podoby. „To jsme ještě nevěděli, že potkáme nejšikovnějšího kováře Yettiho. Ten se chopil jeho opravy a zanechal mu jeho originální nalezenou podobu, aby se kříž mohl vrátit na své místo zpět. My jsme mu poté dali finální zlatou podobu a symbolicky na něj napsali „Znovu a navždy“. V pátek jsme ho usadili a za účasti kněze Vavřince Skýpaly vysvětili,“ uvedl Brož.

Původní přesné místo, kde křížek stál, se jim bohužel nepodařilo zjistit, a tak ho umístili vedle stávající cesty, kde v první polovině 20. století stála budova celnice. Sklárny ve Ferdinandově údolí začal budovat Christoph Abele již kolem roku 1800 a v největším rozmachu tam žilo až 300 obyvatel. Vyráběla se tam ta nejlepší zrcadla na světě. „Tak až se někdy vydáte směrem do Německa přes ‚Ferďák‘, můžete se podívat, jak krásný kříž to je,“ dodal Brož s tím, že rozhodně nejde o poslední počin v tomto směru.