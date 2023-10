Den vzniku samostatného československého státu si v sobotu 28. října připomněli lidé i v Klatovech na několika památných místech. Zároveň v tento den byla také odhalena pamětní deska dvěma vojákům.

Slavnostní akt ke Dni vzniku samostatného československého státu v Klatovech. | Video: Deník/Daniela Loudová

První zastavení se uskutečnilo u památníku Pod Valy, kde položilo věnce a květiny vedení města, ale také zástupci policie, armády a organizací. „28. říjen jako Den vzniku samostatné československé státnosti si připomínáme po celé zemi jako jeden z nejvýznamnějších, a já jsem přesvědčen, že nejvýznamnější den naší novodobé historie. Připomenout si jej je v dnešní době ještě důležitější a ještě aktuálnější než kdy jindy. Ve chvíli, kdy mnohé země jsou v neklidu, nebojím se říci ve velkém napětí, zda se jim podaří svoji státnost udržet. Neklid se odehrává i blízko našich hranic a v řadě evropských měst. Važme si proto toho, že můžeme žít v klidu a dělejme vše pro to, aby to tak zůstalo i do budoucna, a vždy jsme si říkali – býti samostatným je to nejvíce, co můžeme mít,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Místostarosta Klatov Václav Chroust si i posteskl: „Slavíme Den vzniku samostatného československého státu a měli bychom se zamyslet, co z té doby přetrvalo. Sám za sebe si myslím, že je to republikánský systém zřízení a pak orientace na západní Evropu, a to doufám, že jsou dva nosné pilíře, na kterých bychom měli trvat i do budoucnosti. Myslím, že historici potvrdí, že různé diskuze, které běžely před vznikem Československa i různé koncepce, nebyly tak jednoznačné, jak to vše nakonec dopadlo. Máme sváteční den a je jen škoda, že nás tady není více, tak doufám, že alespoň doma si lidé připomenou toto významné výročí.“

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Od památníku Pod Valy se většina lidí přesunula na hřbitov, kde byla mimo jiné také odhalena pamětní deska dvěma vojákům, kteří přišli do Klatov s Československou samostatnou obrněnou brigádou, a to Karlu Kazdovi a Alexandru Scherzerovi. „Oba dva zde v Klatovech zahynuli. Karel Kazda nešťastnou náhodou, když spadl z tanku, a Alexandr Scherzer na selhání srdce. Oba bojovali za naši svobodu, ale navždy zůstali zde v Klatovech. Jelikož jsou pohřbeni na jednom z hrobových míst, kde klademe 28. října květiny, protože tam jsou také pohřbeni vojáci padlí v první světové válce, tak jsme si je společně připomněli,“ sdělil místostarosta Martin Kříž.

Desku instalovalo město Klatovy a jedním z iniciátorů byl také Svaz protifašistických bojovníků Plzeňsko.

Řidiči mohou jásat, otevře se celý průtah Kolincem, ale uzavře se další silnice