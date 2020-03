Mohou usednout ke stolům a vzít do ruky pastelky, štětce, tužky, cokoliv, s čím se dá malovat, a nakreslit nám obrázek, jak si představují koronavir. Jak podle nich vypadá, případně mohou i nakreslit svého hrdinu, jak s ním bojuje nebo jak tráví tuhle dobu jeho rodina. Fantazii se meze nekladou, stejně tak není omezen počet obrázků od jednotlivých autorů.

Stačí, když pak maminka nebo tatínek obrázek vyfotí a pošlou nám ho na e-mail: servis.zapad@denik.cz,

přesně tak, jak to udělali rodiče Míši Málkové z Javora (obrázek na snímku). My pak budeme obrázky zveřejňovat na našich webových stránkách či v novinách. K obrázku napište jméno tvůrce, věk a bydliště. Samozřejmě se mohou zapojit i rodiče, pokud by měli chuť.