V zoufalé situaci se ocitli Ukrajinci, kteří po útěku z válkou zmítané země našli azyl v hotelu Šumava v Kašperských Horách. Před několika dny se totiž dozvěděli, že k 1. červenci musí většina z nich zařízení, patřící Ministerstvu vnitra ČR a sloužící k rekreaci úředníků, opustit a zajistit si jiné bydlení. Jenže najít v tuto dobu ubytování na Šumavě, plné rekreantů, za přijatelnou částku je takřka nemožné. Uprchlíci se zde už přitom začlenili, pracují na Kašperskohorsku, děti jsou zvyklé v tamních školách.

Majitelka hotelu Nebespán v Kašperských Horách Sabina Kmecová. | Video: Deník/Milan Kilián

Ukrajincům, kteří jsou ze situace nešťastní, se snaží pomoci místní lidé. Majitelka hotelu Nebespán Sabina Kmecová dokonce sepsala otevřený dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi, v němž ho žádá o přehodnocení situace. Na dopis zareagovala i zmocněnkyně pro lidská práva Úřadu vlády ČR Klára Šimáčková Laurenčíková, která přislíbila pomoc. A na kritiku reaguje i ministerstvo. Pro Deník uvedlo, že pracuje na řešení.

V hotelu Šumava je nyní ubytováno 45 Ukrajinců, až na několik výjimek jde o ženy s dětmi. Dosud tam bydleli zdarma, hradili si pouze stravu. V souvislosti se zákonem Lex Ukrajina V je ale čeká od 1. července zásadní změna. „Bylo 6. června, když přijeli z Plzně do hotelu, všechny svolali a řekli jim, že tam mohou zůstat jen děti do 6 let s jedním opatrovníkem a lidé nad 65 let. Všichni ostatní musejí odejít, najít si vlastní bydlení. Říkala jsem si, že to snad nemohou myslet vážně,“ uvádí Kmecová.

„Všechny nás to zasáhlo, jsme smutní, odejít odsud nechtějí dospělí ani děti, které si tu zvykly. Myslím, že s námi nejsou žádné problémy, že bychom tam mohli ještě zůstat a rekreantům bychom nijak nepřekáželi. Nás je 45 a lůžek v hotelu 137,“ řekla Deníku jedna z Ukrajinek, Kateryna Pohorelová. Tato mladá vdova utekla spolu se dvěma dětmi z Kyjeva už vloni v březnu. Na Šumavě si tato soudní zapisovatelka našla práci právě v hotelu Nebespán. Začínala jako pomocná síla, ale prošla náročnou rekvalifikací a dnes je zdatná cukrářka. „Je to hodně práce, ale baví mě to. Patnáctiletý syn se učí v Sušici na automechanika, o rok mladší dcera chodí zde v Kašperských Horách na základní školu,“ řekla Deníku s tím, že pokud budou muset za dva týdny odejít z hotelu, neví, kam se vrtnou. „My jsme věděli, že od 1. července bude nutné za ubytování platit a čekali jsme, že nám řeknou částky, které je třeba uhradit. S tím jsme počítali. Jenže oni nám řekli, že se za tři týdny musíme vystěhovat,“ stýská si. Nešťastná je i Viktoria Lysak, máma tří dětí ve věku od jednoho roku do 10 let. „Zůstat bych prý mohla jen já s dětmi, manžel by musel odejít. Vůbec netušíme, kam by šel. Má práci v Kašperských Horách, ale ubytování tu pro něj není,“ zoufá si.

To, že nemají v tuto dobu ukrajinské rodiny šanci sehnat bydlení na Šumavě, potvrzuje i Kmecová. Kritizuje, že se rozdělují rodiny i to, že Ukrajinci dostali na hledání ubytování velmi krátkou dobu. „Oni sem přišli z nouze, ale snaží se integrovat. Pracují, všechny dětí chodí do školy. Šumava přitom není lehké místo na žití. Teď jsou postaveni před velmi stresující situaci. Neví, kam půjdou a co s nimi bude, děti se budou muset znovu integrovat do škol, kde většinou již nejsou volná místa. Zároveň i my, kteří jsme je zaměstnali, aby zde mohli důstojně žít, se dostáváme do velmi složité situace, pokud nám v hlavní sezoně odejdou pracovníci, které jsme rekvalifikovali a zaučili, protože budou nuceni se náhle odstěhovat z mikroregionu z důvodu ztráty bydlení. A tak se ptám - je bezplatná rekreace zaměstnanců státu či bujaré večírky v rámci nejrůznějších školení v hotelu Šumava přednější, než smysluplná pomoc Ukrajincům?“ ptá se Kmecová, kterou podporují i další obyvatelé Kašperských Hor, již pomáhají uprchlíkům před válkou už od samého počátku.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Podporu našla Kmecová u zmocněnkyně pro lidská práva Úřadu vlády ČR Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. „Domluvily jsme se, že nejpozději v úterý do zařízení v Kašperských Horách dojedou zástupci nevládních organizací a i zástupci mého týmu z Úřadu vlády, z oddělení pro koordinaci adaptace a integrace. Plánujeme zde informační setkání, abychom všechno potřebné vysvětlili, a to i v ukrajinštině,“ uvedla Laurenčíková s tím, že informace zřejmě byly držitelkám dočasné ochrany podány nekompletně.

Situaci už řeší i ministerstvo vnitra, které ve svém vyjádření pro Deník zdůraznilo, že pravidla ubytování Ukrajinců od 1. 7. 2023 jsou daná zákonem a jsou plně v kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí včetně definice zranitelnosti, respektive nezranitelnosti jednotlivých osob. „Kapacity ve státních zařízeních, tzn. i objekt v Kašperských Horách, i po 1. 7. nadále zůstávají vyčleněně pro zranitelné osoby, popřípadě pro nově příchozí z Ukrajiny, než si najdou vlastní ubytování (maximálně však po dobu 150 dní). Aktuálně pracujeme na řešení, aby nezranitelné osoby v případě zájmu mohly využívat bydlení v objektech spadajících pod ministerstvo vnitra i po 1. 7.,“ přislíbila mluvčí resortu Hana Malá.