Jde již o 14. ročník výstava zahrádkářů pod názvem Zahrada Pošumaví. „Měli jsme trochu obavy z dnešní výstavy, protože bylo poměrně složité období, ale nakonec se ukázalo, že naše obava byla úplně zbytečná. Měli jsme velkou radost z účasti škol ve výtvarné soutěži, kdy se jindy přihlásilo sedm osm škol, letos jich bylo deset. Co se týče organizací, tak se jich zde prezentuje jedenáct z celkových devatenácti,“ řekl předseda územní organizace Českého svazu zahrádkářů Klatovy Josef Novotný.

Jednotlivé organizace tam představují své výpěstky, na které je radost se podívat. „Jsou úžasné, musíme dát klobouk dolů. Jde nám o to, aby se zde právě organizace prezentovaly, aby ukázaly, co lze na zahrádce vypěstovat a případně říci i jak,“ poznamenal Novotný.

V sobotu bude součástí výstavy také Den bramboráře. Po celý den se tam budou moci lidé poradit se vším ohledně brambor i další zajímavosti.

Výstava potrvá do pondělí, kdy poslední den bude určen školám a školkám. Každý den můžete výstavu navštívit od 9 do 17 hodin a v pondělí jen do 15 hodin.