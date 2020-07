„Chudenický pivovar patří k nejstarším v regionu. První zprávy o něm jsou z roku 1564, ale dnes už víme, že pivo se v Chudenicích vařilo už mnohem dříve. A protože pivovar je dodnes dominantou městečka, rozhodli jsme se mu věnovat samostatnou expozici. Na ní jsme spolupracovali s archivářem Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Janem Jirákem a Pivovarským muzeem v Plzni,“ řekl kastelán chudenického zámku Ludvík Pouza.

Návštěvníci se v nové expozici seznámí s historií panského pivovaru od jeho založení do roku 1946, kdy byl jeho provoz ukončen. Poprvé se na výstavě objevuje kompletní chronologický seznam všech sládků, ale i roční výstavy (množství uvařeného piva) chudenického pivovaru od 70. let 19. století. Návštěvník si tedy udělá představu o tom, kolik piva se tu kdy uvařilo.

„Mezi vystavenými předměty je například pípa na dřevěný sud včetně pumpičky, ale i její starší předchůdkyně. Je zde také ukázka půllitrů dochovaných z chudenických restaurací U Baláků, U Riedlů, Na Růžku a Na Lázni a keramické podtácky s označením Chudenice,“ nalákal na unikáty Jirák.

Do chudenických hospod se dovážela z nedalekých Klatov například limonáda, a to ze sodovkárny firmy Krbec a Trnovec z Vídeňské ulice. I ta je tam zastoupena jednou dochovanou lahví. Součástí je i dřevěná bedna na pivní lahve a ukázka lahví chudenického pivovaru. Dominantou expozice je výčepní zařízení ze čtyřicátých let 20. století, které bylo v provozu až do devadesátých let 20. století. Nepochází sice z Chudenic, ale je to stejný typ, jaký byl v chudenické sokolovně.

V Chudenicích bylo v minulosti celkem 13 hospod, jež jsou na výstavě připomenuty fotografiemi interiérů i exteriérů, skupinek štamgastů či dokumenty, jako jsou výuční listy šenkýřů.