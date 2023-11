Na zámku v Chudenicích se vrátíte zpět do dětství. Uspořádali tam totiž retro výstavu pod názvem Ježíšku, přeji si aneb Hračky našeho dětství. Návštěvníci zažívají nostalgii a vybavují se jim vzpomínky.

Výstava Ježíšku, přeji si aneb Hračky našeho dětství na zámku v Chudenicích. | Video: Daniela Loudová

„Jako každý rok, tak i letos jsme se rozhodli připravit adventní výstavu. Zaměřili jsme na hračky našeho dětství. Chtěli jsme ji udělat dávno, ale překazil nám to covid. Lidé zde uvidí retro hračky z našeho dětství či ještě starší. Původně jsme plánovali 70. až 90. léta, nakonec máme už od 60. let. Hledali jsme hračky dlouho, oslovili jsme místní obyvatele, sběratele z okolí, nakonec se nám podařila nashromáždit téměř tisícovka,“ řekl kastelán zámku Ludvík Pouza.

Hračky jsou rozděleny do několika sektorů dle tématu. Na výstavě se tak ocitnete v kuchyni, kde nechybí různé náčiní, nábytek, retro potraviny, cukrovinky, ale i vše, co potřebuje hospodyňka na vánoční večeři. Pak se přesunete do obývacího pokoje, kde je k vidění vybavení, o kterém děti ani nemají ponětí, co to je. „Sehnali jsme starou přenosnou televizi, gramofon, rádio dvojče, kazety, walkmany, zarazil je mnohdy i klasický telefon, kdy se některé děti ptaly, jak se používal, jak se vytáčela čísla. Zajímavostí je, že je vše ještě stále funkční,“ uvedl kastelán.

Nechybí ale ani různé známé stavebnice jako merkur, seva, oblíbení igráčci, elektrická násobilka, kostky, mnoho aut, knížek a podobně. K Vánocům patří ale také kosmetika a i na tu se mohou návštěvníci podívat. Zachována je v původních obalech, což mnohé zaujme, jak vše vypadalo dřív, stejně tak oděvy. „Těší nás, že většina věcí je v dobových obalech, že to lidé sbírají a schovávají. Tím je výstava samozřejmě autentičtější,“ poznamenal Pouza.

Když výstavou procházejí návštěvníci, je slyšet mnoho nadšených povzdechů, co vše měli také, s čím si hráli a ukazují to svým potomkům či vnoučatům, kteří mnohdy nevěřícně koukají, ale někteří i se zaujetím prohlížejí.

Výstavu můžete navštívit až do 17. prosince, a to každý pátek od 9 do 14 hodin a v sobotu a v neděli od 13 do 16 hodin. Po telefonické domluvě je možné výstavu navštívit kdykoliv a pokud by se rozhodly ji navštívit školy, mohou si ji spojit s povídáním o tom, jak se Vánoce slavily na zámku, k čemuž je prostřeno ve velké jídelně.