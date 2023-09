Více než dvě stě druhů hub, mezi nimiž najdete vzácné druhy i ty, které běžně sbíráte, je k vidění v klatovském kulturním domě, kde pořádá svoji výstavu Mykologický klub Klatovy ve spolupráci s tamním městským kulturním střediskem.

Již 12. ročník výstavy hub v kulturním domě v Klatovech. | Video: Deník/Milan Kilián

„Jde již o 12. ročník. Na to, že bylo abnormálně suché a horké léto i začátek září, se nám podařilo nakonec sehnat poměrně dost druhů. Nejde nám o kvantitu, spíše vybrat takové druhy, které rostou zde na Klatovsku, v západní části Šumavy a v Pošumaví, aby je lidé znali a aby se tak minimalizovalo třeba riziko otrav,“ řekl Deníku za organizátory Svatopluk Ján s tím, že mykologové na výstavu nesbírali houby, u nichž to není povoleno, ale když už některý z návštěvníků takovou přinese, aniž by tušil, o jakou jde vzácnost, organizátoři ji nevyhodí, ale vystaví. „Samozřejmě s upozorněním, že by se tento druh sbírat neměl, že je třeba vzácný, kriticky ohrožený a podobně. Máme tu takové druhy, např. je tu bělozub nafialovělý, lišák šupinatý, kržatka špičatá, jmenovat mohu i smrtelně jedovatou muchomůrku jízlivou,“ uzavřel Ján.

Jedna z hub, smrtelně jedovatá muchomůrka zelená, je pro jistotu skryta pod poklopem. Návštěvníky jistě zaujme i tzv. čaga, jíž se připisuje řada pozitivních účinků na organismus, a další houby.

Výstava odstartovala v pátek 22. září, otevřena bude ještě v sobotu 23. září od 9 do 17 hodin.