„Výstava tvoří symbolicky třicet velkoformátových panelů. Každý z nich představuje jedno konkrétní místo, nebo nějaké téma, které se během třech desetiletí měnily. Díky rozsáhlému fotoarchivu Správy NP Šumava, který se nám podařilo digitalizovat, a také díky pomoci kolegů a spolupracovníků si návštěvníci připomenou historii Šumavy na několika desítkách fotografií,“ představil novou výstavu její autor Štěpán Rosenkranz.

Vnitřní expozici doplňuje na stěnách budovy Návštěvnického centra Kvilda venkovní výstava Národního parku Podyjí, který stejně jako Šumava slaví 30 let své existence. Obě budou přístupné nejméně do konce září.

V rámci výstavy historických fotografií NP Šumava vznikla také padesáti stránková publikace se stejným názvem, která je věnována všem, kdo pracovali nebo pracují pro Národní park Šumava od jeho založení až po dnešek. "Ve třiceti kapitolách je zde ve zkratce představen historický vývoj za uplynulých 30 let. U šumavských lesů došlo mezitím k opravdu dynamické proměně a jsou mnohde na cestě k pralesu. Za tu dobu došlo také k návratu divokých zvířat, např. bobrů a vlků. I to a mnohá další témata jsou v publikaci zveřejněna,“ sdělil autor publikace Jiří Štemberk.

Brožura „Šumava v proměnách času“ je v prodeji nejen v Návštěvnickém centru Kvilda, ale i v ostatních informačních a návštěvnických střediscích Správy NP Šumava, ale také v e-shopu na www.npsumava.cz

Tři desetiletí existence Národního parku Šumava se také podařilo shrnout v nové výpravné knize „Národní park Šumava – 30 let, čítající 34 kapitol doplněných o více než 450 fotografií. „Kniha sumarizuje historické i nejnovější informace o flóře, fauně a dalších oblastech šumavského života. Hodnotí vývoj na některých lokalitách a připomíná zásadní historické události, které možná už někteří zapomněli, nebo pro ně budou úplnou novinkou. Nejde o žádné odborné čtení, ale o text, který právě i odborné záležitosti přibližuje poutavou formou i laickým čtenářům. To vše doplňují stovky fotografií současných i historických, které se podařilo pro knihu získat od mnohých autorů,“ představil novou knihu její autor Jan Dvořák.

Kniha „Národní park Šumava – 30 let“ se připravuje do prodeje a je možné si ji zatím objednat předem na e-shopu Správy NP Šumava na www.npsumava.cz. Na pultech informačních a návštěvnických středisek bude v prodeji v nadcházejících dvou týdnech.

„I když nám komplikace s pandemií zabránily uspořádat skutečnou veřejnou oslavu třiceti let trvání Národního parku Šumava, našli jsme jiný způsob oslavy. Výstava a skvělé dvě nové publikace snad zahřejí duši milovníků Šumavy a podporovatelů našeho národního parku. Místní znalci si jistě přijdou na své, když uvidí fotografie Šumavy z počátku 90. let minulého století nebo až spatří tváře kamarádů či známých – tehdy tak zatraceně mladých. Ale především: Národní park Šumav je dnes už jeden velký příběh. Jedna velká kniha, kterou stojí za to přečíst,“ zakončil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.