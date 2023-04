Jednou z těch, která na svém mazlíčkovi nešetří ani přes vyšší ceny, je Zuzana Sýkorová, která má malého pejska. Ale nutno říci, že využívá výhod e-shopů. „Pejska mám skoro už 14 let, má od veterináře dietu, takže granule musím kupovat speciální. Ceny stoupají, ale chci mu dopřát kvalitu, nehodlám na něm šetřit. Ale ceny nejsou vysoké jen za žrádlo,“ uvedla Sýkorová.

O Velikonocích nebude v provozu dětská pohotovost v Klatovech

Dříve kupovala granule v kamenných obchodech, ale pak zjistila, že ji to vyjde levněji na internetu. „Objednávám přes internet, balení mu vydrží tak cca tři měsíce a vyjde mě kolem 900 Kč. Kupuji i tablety na klouby, což je na tři měsíce kolem 500 Kč. A to nemluvím o cenách na veterině, kam tedy naštěstí moc nechodíme. Třeba odstranění zubního kamene zhruba jednou za dva roky stojí i s narkózou kolem 1 600 Kč. A pak také kupuji šampon, drahé jsou přípravky proti klíšťatům - pipety a podobně,“ vyjmenovala majitelka psa.

Dle jejích slov je výhodné si ohlídat slevy či akce, které právě e-shopy umožňují. „Jsou tam ale podstatně nižší ceny i běžné než v obchodech,“ uzavřela Sýkorová.

Ne všichni to tak ale mají nastavené, je mnoho těch, kteří nakupují žrádlo pro psy a kočky v běžných řetězcích, kde jsou ceny nižší, což pak ale závisí také na kvalitě a značce produktu. A také je dost podstatné, pro jak velkého psa granule majitelé kupují a jak velkou má spotřebu.

V Klatovech začaly velikonoční trhy a zazpívaly děti. Ve čtvrtek budou soutěže

Menší obchodníci pocítili znatelně výrazné zdražení a úbytek zákazníků. Mezi nimi je Jaroslav Bořánek, který má dlouhá léta svoji prodejnu s potřebami a krmivem pro zvířata v Tyršově ulici v Klatovech. „Ke zdražení došlo od 15 do 25 % u normálního krmení. Začalo se to tak dělat jinak, že se místo patnáctikilových balení přiveze jen dvanáctikilové, což na první pohled vypadá, že je to levnější, ale po přepočtení na kilogram je vidět, že se zdražilo. Hodně ceny stouply u mraženého krmení, tam šla cena nahoru až o 30 nebo 40 %,“ řekl Deníku Bořánek a popsal, jak na to reagují zákazníci: „Zákazníci to vnímají špatně, někteří začali vybírat levnější a jiní nekupují vůbec nic. To vidíme na tržbách, jelikož by měly být vyšší, když jsou vyšší ceny, ale není tomu tak, jdou spíše dolů. Dá se říci, že se někteří přesunuli k nákupům na e-shopech, i když u některých věcí jim můžeme i konkurovat, něco máme levnější, ale je to málo platné. Lidé zpohodlněli z doby covidu, kdy si zvykli věci objednávat a donesli jim to až domů,“ posteskl si Bořánek.

Díky velkému množství dobrých lidí se nemusí s vyššími cenami krmiva příliš trápit psí útulek v Klatovech. „Nárůst cen krmiva pro psy samozřejmě registrujeme. Na přelomu roku jsme ale dostali velké množství krmiva pro psy jako sponzorské a jiné příspěvky. A od ledna jsme zřídili transparentní účet, kam lidé na útulek přispívají. Z uvedených důvodů není finanční situace v útulku nijak komplikovaná, navýšení cen samozřejmě pociťujeme, ale není zatím důvod k opatřením ve smyslu potřeby navyšování provozních peněz ze strany zřizovatele ani k jakémukoliv omezení péče o chované psy,“ uvedl ředitel Technických služeb města Klatov, které útulek zřizují, Libor Hošek.